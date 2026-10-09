La Despensa renueva su acuerdo como proveedor oficial del IMD de Albacete

La Despensa Supermercados continuará siendo, por tercer año consecutivo, proveedor oficial del Instituto Municipal de Deportes de Albacete. El acuerdo ha sido firmado por el alcalde, Manuel Serrano, y el director general de la compañía, Juan Antonio Gómez.

El convenio permitirá a la empresa seguir colaborando en algunos de los principales eventos deportivos organizados por el IMD, como la Media Maratón Internacional Ciudad de Albacete, la 10K Nocturna, la carrera BTT, la San Silvestre o el Campeonato de España de Duatlón, entre otras pruebas.

A través de su línea ‘La Despensa Saludable’, la compañía suministrará productos para el avituallamiento de participantes y organización, reforzando su compromiso con la práctica deportiva, la alimentación equilibrada y la promoción de hábitos de vida saludables.

El acto de renovación también ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, y representantes de La Despensa Supermercados. NdP La Despensa Supermercados renueva el acuerdo como proveedor oficial del IMD de Albacete