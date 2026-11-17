La cercanía de la celebración del Black Friday, el día de los descuentos por excelencia, ha llevado a la Unión de Consumidores de Albacete a recordar algunas de las recomendaciones que hay que tener presente en unas jornadas de numerosas adquisiciones y transacciones económicas Desde la UCA, destacan que para comprar en el Black Friday, es recomendable planificar y crear una lista de productos deseados y un presupuesto para evitar compras impulsivas.

También aconsejan comparar precios con antelación para verificar que las ofertas son reales, revisar los gastos de envío y la política de devoluciones, y compra rsiempre en sitios web y aplicaciones seguras.

Los descuentos más importantes suelen encontrarse en electrónica, electrodomésticos y artículos de moda.

Algunos comercios, pueden subir los precios antes del Black Friday para luego aplicar grandes descuentos. Usa herramientas de seguimiento de precios para verificar el historial de los productos, especialmente en plataformas muy conocidas

Antes de comprar

· Haz una lista:

Define qué productos necesitas realmente para no caer en compras innecesarias.

· Establece un presupuesto:

Asigna un monto para cada artículo o categoría para no excederte.

· Compara precios:

Investiga el precio de los productos antes del Black Friday para identificar si la oferta es genuina.

· Revisa las políticas:

Asegúrate de entender las políticas de devolución y los costos de envío antes de finalizar la compra.

[[H3:Durante la compra]]

· Compra online en sitios seguros:

Utiliza aplicaciones de tiendas oficiales o sitios web con certificado de seguridad y aviso legal.

· Combina descuentos:

Algunas tiendas permiten combinar cupones con otras ofertas; aprovecha al máximo los descuentos disponibles.

· Busca envíos gratuitos:

Si el envío es gratuito, puede ser un incentivo para que tu compra valga la pena, pero no añadas productos que no necesitas solo para conseguirlo.

· Considera apps de cashback:

Usa extensiones o aplicaciones de reembolso para acumular ahorros adicionales.

· Guarda tus comprobantes:

Conserva tickets o facturas para cualquier reclamación o devolución futura.

[[H3:Consejos para las compras online]]

· Recuerda en las compras online, tienes 14 días para desistir de la misma, comprueba la información en la web antes de realizar tu compra

· Ten cuidado con las estafas: Asegúrate de comprar en sitios web de confianza. Desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y revisa que la URL del sitio sea segura (comienza con "https://").

· Compara precios en diferentes tiendas: Busca el mismo producto en varios comercios para asegurarte de que consigues el mejor precio. Existen sitios web que comparan precios y te ayudan a encontrar la mejor oferta.

· Compra en grandes minoristas: Las grandes empresas suelen ofrecer ofertas más competitivas y precios más bajos que el promedio de sus competidores. Además, suelen tener políticas de devolución y garantía más fiables.

· Revisa las políticas de devolución: Es importante que conozcas las condiciones para devolver un producto en caso de que no quedes satisfecho con tu compra.