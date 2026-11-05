Un concurso buscará las mejores tarjetas navideñas

El Ayuntamiento va a convocar diversas actividades para la población infantil, con el objetivo de facilitar y promover su implicación en las tradiciones navideñas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado organizar un concurso de tarjetas navideñas, un encuentro coral y un concurso de villancicos, de cuyas convocatorias y programas se informará oportunamente cuando se acerquen las fechas,

El XV Concurso Municipal de Tarjetas Navideñas ‘Dibuja la Navidad’ quiere contribuir a una educación artística que ayude a mantener viva la tradición de felicitar estas fiestas tan entrañables. Se trata de crear una postal de Navidad en la que cada uno pueda reflejar lo que este periodo del año le evoca. Va dirigido a los alumnos de 1º a 6º de primaria de los centros escolares de Albacete y pedanías, con premios que consistirán en lotes de material escolar y de libros para los galardonados.

El XIII Encuentro Coral ‘Cantándole a la Navidad’ pretende fomentar la actividad musical del alumnado de los centros educativos de Albacete, en colaboración con la Banda Sinfónica de Albacete. El encuentro se llevará a cabo en el mes de diciembre.

El II Concurso de Villancicos ‘Voces por Navidad’ va destinada a fomentar la participación del alumnado en actividades musicales y culturales y mantener vivas las tradiciones navideñas. El certamen nace como complemento al tradicional Encuentro Coral de Navidad, ampliando las oportunidades de participación y contribuyendo a enriquecer la programación cultural navideña de la ciudad. Los ganadores tendrán la oportunidad de convertirse en protagonistas de la programación cultural de la Navidad 2026-2027, pasando a formar parte de las actividades organizadas con motivo de estas fiestas.