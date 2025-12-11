Sucesos

¿Cómo protegernos de posibles estafas en las compras online en estas Navidades? Estos son los consejos

§ Ante el incremento de compras online en estas fechas, la Guardia Civil difunde consejos de seguridad y anima a denunciar

Onda Cero Albacete

Albacete |

¿Cómo protegernos de posibles estafas en las compras online en estas Navidades? Estos son los consejos
¿Cómo protegernos de posibles estafas en las compras online en estas Navidades? Estos son los consejos | Guardia Civil de Albacete

La Guardia Civil, en el marco ‘Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia’ y coincidiendo con el incremento de compras online durante la campaña navideña, ofrece una serie de consejos destinados a aumentar la seguridad digital de los usuarios y prevenir posibles estafas.

Recomendaciones de seguridad para evitar estafas online.

· Revisar los enlaces: Colocar el cursor sobre ellos antes de hacer clic para comprobar que no redirigen a páginas sospechosas.

· Revisar la ortografía de la web: Las tiendas fraudulentas suelen contener errores ortográficos.

. Observar el aspecto visual: Una web mal diseñada o poco cuidada puede ser un indicador de fraude.

· Consultar opiniones: Revisar comentarios y valoraciones de otros usuarios en buscadores de internet.

· Analizar los métodos de pago: Evitar webs que solo permiten transferencias a depósitos o tarjetas; aunque muestren logos de pago seguro, pueden ser falsos.

· Utilizar tarjetas virtuales: No introducir los datos de la tarjeta principal; preferiblemente usar tarjetas virtuales con saldo limitado o pasarelas intermedias.

· Leer condiciones y políticas (RGPD): Consultar “aviso legal” y “política de privacidad”; desconfiar de webs que carezcan de esta información.

· Comprobación legalidad: Verificar el NIF y la razón social de la empresa que gestiona la tienda.

· Desconfiar de precios demasiado bajos respecto a comercios oficiales.

· No instalar aplicaciones solicitadas por páginas dudosas.

· Mantener Equipos actualizados: Sistemas operativos y aplicaciones deben actualizarse siempre que haya nuevas versiones disponibles.

· Antivirus: Mantenerlo siempre activo y actualizado.

· Correo electrónico: No abrir adjuntos ni pulsar enlaces sospechosos.

La Guardia Civil de Albacete cuenta con el Equipo@, el cual, junto al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), luchan diariamente contra la ciberdelincuencia. Se trata de equipos que constituyen el primer nivel de respuesta específica a la cibercriminalidad, apoyando a las unidades territoriales mediante el análisis de los ciberdelitos, potenciando una interlocución de calidad con las víctimas y fomentando la cultura en ciberseguridad entre la sociedad.

[[H3:Si lo sospechas, denuncia ]]

La Guardia Civil recomienda que, en caso de sospecha de estafa, el ciudadano se ponga en contacto con su entidad bancaria a la mayor brevedad posible y con la Guardia Civil, bien en el acuartelamiento más cercano o a través del teléfono 062.

Se recuerda que es posible presentar denuncias de manera telemática, completa y sin necesidad de acudir a un cuartel, para los siguientes procedimientos penales:

· Estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico.

· Daños.

· Hurtos.

· Sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos.

Además de para dar cuenta de la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación.

Lo pueden realizar a través de la Sede Electrónica: https://guardiacivil.sede.gob.es , o página web: www.guardiacivil.es

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer