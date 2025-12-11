¿Cómo protegernos de posibles estafas en las compras online en estas Navidades? Estos son los consejos

La Guardia Civil, en el marco ‘Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia’ y coincidiendo con el incremento de compras online durante la campaña navideña, ofrece una serie de consejos destinados a aumentar la seguridad digital de los usuarios y prevenir posibles estafas.

Recomendaciones de seguridad para evitar estafas online.

· Revisar los enlaces: Colocar el cursor sobre ellos antes de hacer clic para comprobar que no redirigen a páginas sospechosas.

· Revisar la ortografía de la web: Las tiendas fraudulentas suelen contener errores ortográficos.

. Observar el aspecto visual: Una web mal diseñada o poco cuidada puede ser un indicador de fraude.

· Consultar opiniones: Revisar comentarios y valoraciones de otros usuarios en buscadores de internet.

· Analizar los métodos de pago: Evitar webs que solo permiten transferencias a depósitos o tarjetas; aunque muestren logos de pago seguro, pueden ser falsos.

· Utilizar tarjetas virtuales: No introducir los datos de la tarjeta principal; preferiblemente usar tarjetas virtuales con saldo limitado o pasarelas intermedias.

· Leer condiciones y políticas (RGPD): Consultar “aviso legal” y “política de privacidad”; desconfiar de webs que carezcan de esta información.

· Comprobación legalidad: Verificar el NIF y la razón social de la empresa que gestiona la tienda.

· Desconfiar de precios demasiado bajos respecto a comercios oficiales.

· No instalar aplicaciones solicitadas por páginas dudosas.

· Mantener Equipos actualizados: Sistemas operativos y aplicaciones deben actualizarse siempre que haya nuevas versiones disponibles.

· Antivirus: Mantenerlo siempre activo y actualizado.

· Correo electrónico: No abrir adjuntos ni pulsar enlaces sospechosos.

La Guardia Civil de Albacete cuenta con el Equipo@, el cual, junto al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), luchan diariamente contra la ciberdelincuencia. Se trata de equipos que constituyen el primer nivel de respuesta específica a la cibercriminalidad, apoyando a las unidades territoriales mediante el análisis de los ciberdelitos, potenciando una interlocución de calidad con las víctimas y fomentando la cultura en ciberseguridad entre la sociedad.

[[H3:Si lo sospechas, denuncia ]]

La Guardia Civil recomienda que, en caso de sospecha de estafa, el ciudadano se ponga en contacto con su entidad bancaria a la mayor brevedad posible y con la Guardia Civil, bien en el acuartelamiento más cercano o a través del teléfono 062.

Se recuerda que es posible presentar denuncias de manera telemática, completa y sin necesidad de acudir a un cuartel, para los siguientes procedimientos penales:

· Estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico.

· Daños.

· Hurtos.

· Sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos.

Además de para dar cuenta de la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación.

Lo pueden realizar a través de la Sede Electrónica: https://guardiacivil.sede.gob.es , o página web: www.guardiacivil.es