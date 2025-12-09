El Cascanueces albaceteño estará en el Teatro Circo del 11 al 14 de diciembre

La Diputación Provincial de Albacete, a través de Cultural Albacete y con el patrocinio de RES power for good, pone a disposición del público una nueva edición del ballet El Cascanueces, dirigido por el joven (pero ya prestigioso) bailarín y coreógrafo albacetense Ismael Olivas, que podrá verse los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre. Durante su intervención, la diputada provincial Ana Albaladejo destacó la profunda conexión entre este montaje y la ciudadanía: “Este es ‘nuestro Cascanueces’, el de Albacete. No sólo por su calidad artística, sino por su alma y por su corazón. Lo que verdaderamente nos ilusiona es que tenga tanto talento de artistas de aquí…”.

En este sentido, Albaladejo remarcó la implicación ciudadana que da más fuerza si cabe a la iniciativa: “Nos cuenta que este año en el casting participaron 300 personas, de entre 4 y 74 años… Cuando la gente participa así, es porque tiene ganas, talento e ilusión. Ante proyectos así, la provincia responde”.

La diputada ha destacado, con especial orgullo, el papel del Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete, que en 2026 celebrará su 75º aniversario: “Es una de nuestras ‘grandes joyas’. Este centro público ha permitido y permite que grandes artistas puedan formarse y desarrollar su talento; y es bonito ver que muchas de esas personas van a ser parte de esta iniciativa sobre el escenario…”. Albaladejo ha subrayado el compromiso del Gobierno de la Diputación con la democratización cultural: “Es importante que la cultura no sea sólo para ‘unos pocos’. Debe llegar a personas de cualquier rincón de nuestra ciudad y provincia”, ha comentado, refiriendo la política de precios populares que demuestra el Consorcio y que también se refleja en este montaje.

"Un proyecto que nace desde el corazón”

El director y coreógrafo del espectáculo, Ismael Olivas, compartió la emoción que supone regresar a su ciudad y tener la oportunidad de trabajar en este espectáculo tan especial: “Es una fortuna poder traer esta historia a Albacete. Nace desde el corazón, con artistas desde los 4 hasta los más de 70 años compartiendo escenario con grandes profesionales que han dejado contratos fuera para venir aquí. Ver a mi familia en el patio de butacas… eso es único. Este Cascanueces es también un regalo personal para mí y para mi ciudad”. El coreógrafo puso en valor el enorme trabajo realizado y los reconocimientos obtenidos: “Somos el primer Cascanueces a nivel mundial que incorpora danza española de Escuela Bolera. Ese riesgo artístico nos ha llevado a ganar dos medallas de plata en el Prix d’Europe en París”, ha explicado emocionado.

Raíces locales, excelencia y apuesta de futuro

El gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, contextualizó el proyecto dentro del panorama nacional y europeo de cascanueces tradicionales y remarcó la diferencia clave de esta propuesta: este Cascanueces es para Albacete y de Albacete. No está pensado para salir de gira. “Es producto local cultural”.En este sentido, Beléndez ha adelantado visiones de futuro con respecto a este proyecto tan especial, como la creación de una orquesta de jóvenes de Albacete para interpretar la música en directo en próximas ediciones, la publicación anual de materiales que documenten el proyecto como patrimonio cultural local y, por supuesto, la consolidación del Cascanueces como tradición anual fija en la programación.

Las representaciones, con entradas ya agotadas, tendrán lugar en el Teatro Circo el jueves 11 y viernes 12 de diciembre (a las 20:00 h); y el sábado 13 y domingo 14 (a las 18:00 h). Además, el viernes 12 habrá un pase matinal dedicado en exclusiva a escolares de centros educativos de la provincia. El Cascanueces, basado en la música de Tchaikovsky y con esta versión coreográfica original de Ismael Olivas, se reafirma como un proyecto coral, de raíz local, que crece en impacto, participación y relevancia cultural.