El altar de la Catedral de Albacerte se transforma en un videomapping

"Un proyecto combina patrimonio, emoción y tecnología para situar a nuestra ciudad en el lugar que merece dentro del panorama cultural". Así ha definido la concejala de Cultura, Elena Serrallé, el videomapping que se proyectará en la Catedral.

Se podrá disfrutar los días 29 y 30 de diciembre en el interior de la Catedral de San Juan Bautista, en el ábside, de manera gratuita en cinco pases cada uno de los dos día señalados: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 horas. En este sentido, ha querido recordar que “la cultura es un motor, una herramienta de cohesión, de identidad y de proyección para una ciudad que quiere crecer desde el talento y desde la belleza”.

"Luz: el Ciclo Eterno"

"Luz: el Ciclo Eterno", es una pieza audiovisual inmersiva creada específicamente para la bóveda frontal de la Catedral. La obra, con una duración de cinco minutos y treinta segundos, recorre un viaje simbólico que comienza en la oscuridad del origen y culmina en la Estrella de Belén.

El proyecto ha sido desarrollado con un innovador flujo de trabajo que combina la creación de entornos 3D en Blender, la integración en tiempo real mediante Unreal Engine y la aplicación de arte generativo a través de TouchDesigner.

La pieza se estructura en cinco actos que exploran el ciclo de la creación a través de luz, música y efectos visuales generativos: