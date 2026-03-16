La comisaría provincial de Albacete incorpora una galería de tiro virtual

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, junto al comisario, Antonio López-Alcahut, jefe en funciones de la Policía Nacional en Albacete, ha comprobado, junto con un instructor de tiro especialista en estos entrenamientos, el funcionamiento de la nueva galería de tiro virtual que está dentro de los objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional para la mejora de la formación, y también la transformación digital, con la adecuación de recursos personales, materiales y tecnológicos a las nuevas necesidades de la formación policial y el uso de las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje.

De este modo, en una apuesta por la modernización de sus instalaciones, la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla-La Mancha, ha incorporado una galería de tiro virtual en la Comisaría Provincial de Albacete. Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, a través de los cuales se adquirieron para el 2025, 20 sistemas ópticos de tiro de esta nueva tecnología a la que va a destinar 2,4 millones de euros para extenderla por España y formar al menos a 134 Especialistas de Armamento y Tiro (EAT´s). El coste de cada galería asciende a los 120.000 euros.

Las Comisarías de Toledo y Ciudad Real ya las incorporaron el año pasado de tal modo que la Policía Nacional contará con un total de 49 galerías virtuales en todo el país.

Entrenamiento interactivo adaptado

Las nuevas galerías de tiro virtuales se pueden utilizar con fuego real, dispositivos láser para las diferentes armas de dotación o réplicas de éstas, e incluso armas accionadas por aire comprimido. Su funcionamiento se basa en un sistema informático que proyecta imágenes, estáticas o en movimiento, sobre una pantalla capaz de detectar hasta 100 disparos por segundo, permitiendo también recoger y analizar los datos de cada práctica gracias al uso de varias cámaras que recopilan los datos de los disparos realizados mediante láser, y de una cámara térmica que recoge los disparos efectuados con fuego real.

Los blancos que se presentan pueden ser estáticos o estar en movimiento, e incluso se pueden incorporar en tiempo real efectos de sonido y vídeo que alteran las condiciones de ejecución de la práctica, añadiendo mayor dificultad para diseñar un entrenamiento sin precedentes que permite potenciar las habilidades de los agentes.

Estos sistemas ofrecen también proyectar escenarios por ordenador, lo que permite simular una amplia gama de situaciones y condiciones difíciles de recrear en la realidad, incluso escenarios poco comunes pero críticos para la formación, con distintos niveles de dificultad y complejidad. Eso redunda en que los agentes puedan entrenarse con más confianza y menos estrés en situaciones nuevas o peligrosas y también permite entrenar la toma de decisiones bajo presión.

Se trata de “proporcionar a los agentes de Policía Nacional de los medios más adecuados para un entrenamiento óptimo y específico con el que combatir los delitos y por tanto mejorar y reforzar la seguridad ciudadana de los albacetenses” ha manifestado Antonio López-Alcahut.

Más eficiencia y menos gasto

No menos importante es la eficiencia que se logra: se reducen gastos en equipamiento real, en municiones, en desgaste de equipos e infraestructuras... y también se ahorra en la emisión de gases contaminantes que se liberan al disparar un arma de fuego.

“La implementación de tecnologías de simulación y realidad virtual en la formación policial no solo mejoran la calidad y eficacia del entrenamiento, sino que también optimizan recursos, aumentan la seguridad y preparan mejor a los agentes”, ha concluido Miguel Juan Espinosa.