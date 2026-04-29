Detenido con más de 38 kilos de cocaína en su vehículo

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un vecino de la localidad malagueña de Marbella, de 31 años de edad, de nacionalidad lituana, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras incautarle 38.400 gramos de cocaína listos para su distribución y venta.

Con el estupefaciente incautado al detenido se habrían obtenido unas 424.800 dosis, cuya introducción en el mercado ilícito se ha evitado con esta actuación de la Guardia Civil y que esta droga fuera consumida por nuestros ciudadanos.

Dentro del marco de los servicios de seguridad ciudadana que la Guardia Civil de Albacete tiene activados de forma especial en la comarca de Caudete, para garantizar la protección y bienestar de todos los ciudadanos y, así mismo evitar el tráfico de drogas y otro tipo de sustancias estupefacientes, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de esta Comandancia identificaron al ocupante de un vehículo que circulaba por la autovía A-33 (Murcia-Fuente la Higuera), dentro del término municipal caudetense,

Al generar ciertas dudas a los agentes de servicio sobre la forma de actuar del conductor y único ocupante durante su identificación, los agentes del Cuerpo realizaron un registro tanto de sus pertenencias como del vehículo, localizando en el interior de una maleta 35 paquetes precitados que contenían una sustancia blanquecina, con un peso de 38.400 gramos, que tras someterla a un narcotest resultó ser cocaína.

Con motivo de esta actuación, esta persona resultó detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladada a las dependencias policiales para la instrucción de las pertinentes diligencias, quedando igualmente intervenido el vehículo donde se transportaba la droga.

[[H3:424.000 dosis de cocaína fuera del consumo humano]]

Con la aprehensión de estos 35 paquetes de cocaína, que arrojaron un peso de 38.400 gramos, la Guardia Civil ha impedido que dicho estupefaciente, con el que podrían haberse elaborado unas 424.800 dosis, se hubiese puesto a la venta entre nuestros ciudadanos con el consiguiente perjuicio para su salud pública

Las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº DOS de la localidad albaceteña de Almansa, en funciones de guardia.

Esta persona podría enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años, según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas