El Centro de la Mujer ofrece un curso de capacitación digital para superar la brecha digital

El Ayuntamiento está ofreciendo diversos cursos de capacitación digital destinados a mujeres. La Comisión de Personas e Igualdad ha aprobado una programación que incluye el Programa New CapacitaTIC+55, con un curso para 15 mujeres mayores de 55 años que dará comienzo el próximo lunes. Bajo el título ‘Competencias digitales ciudadanas’, el curso tiene una duración de 15 horas e incluye informática básica, internet, identificación digital con la Administración, medidas básicas de seguridad, e introducción a la IA generativa con uso básico de herramientas como ChatGPT para redactar correos o buscar información. El curso se desarrollará en el Centro de la Mujer del 8 al 12 de junio, con un máximo de 15 participantes, y se dirige a mujeres en situación laboral activa, ya sean desempleadas o trabajadoras por cuenta propia o por cuenta ajena.

Capacitación digital

Por otra parte, se está desarrollando otro curso de capacitación digital para mujeres ofrecido por la Fundación Cibervoluntarios.org, dentro del Proyecto 'Yo Conecto' financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Son dos talleres presenciales, ‘Iniciación al mundo digital’ y ‘Cómo buscar empleo en el mundo digital’, que se están llevando a cabo en el Centro de la Mujer con grupos de entre 8 y 15 mujeres. La concejala de Igualdad, Gala de la Calzada ha destacado que “sigue existiendo una importante brecha digital entre las mujeres y en la población de más edad. El conocimiento y uso de las TIC es una herramienta profesional básica para la búsqueda y permanencia en el empleo, y también un elemento básico para relacionarse y acceder a todo tipo de información o hacer trámites. Por eso desde Centro de la Mujer se trabaja para solventar esa brecha digital, más aún cuando la Inteligencia Artificial supone nuevos retos, y debemos promover la plena incorporación de las mujeres a la vida social y laboral, facilitando y apoyando su participación en todos los ámbitos y superando las brechas socioeconómicas y culturales entre hombres y mujeres”.