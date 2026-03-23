CCOO lanza una campaña de asesoramiento para personas migrantes en proceso extraordinario de regularización

Tras el proceso extraordinario de regularización para personas migrantes que se pone en marcha, CCOO de Castilla-La Mancha lanza una campaña para acercarles el sindicato, ofreciéndoles información sobre el proceso y la posibilidad de tramitar su solicitud de autorización de residencia y trabajo.

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO CLM, Juan Carlos del Puerto, ha hecho un llamamiento a la población extranjera (en situación irregular, en situación de solicitud de protección internacional y apátridas, que es a quienes afecta este proceso de regularización) que se acerquen a las sedes del sindicato en la región y pidan cita en los Puntos de Información al Empleo para ir recopilando la documentación para cuando se abra el proceso, una vez aprobado el Real decreto para este proceso de regularización. Estas personas también pueden contactar con el sindicato a través del correo empleo@cm.ccoo.es donde pueden escribirnos si tienen alguna duda.

Además, CCOO está realizando una serie de asambleas abiertas dirigidas a personas migrantes, afiliación y entidades sociales interesadas en las que se está explicando la hoja de ruta y fases previstas del proceso extraordinario de regularización, qué personas pueden acogerse y qué pasos habrá que seguir, así como información sindical y recursos disponibles para acompañar el proceso. En Albacete tendrá lugar el jueves 26 de marzo en la sede del sindicato, con sesiones de mañana (a las 11.00 horas) y de tarde (a las 17.00 horas), excepto en Toledo que será a las 10.00 horas. En estas asambleas, el sindicato dispondrá de sistemas de traducción simultánea, además de contar en el equipo con personas que hablan diferentes idiomas.

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO CLM ha insistido en que las personas extranjeras “acudan solo a fuentes oficiales, entidades colaboradoras y profesionales acreditados que puedan transmitir información veraz y eficaz”, pues “hemos detectado fraudes, principalmente procedentes de la Comunidad de Madrid, de personas ofreciéndose a realizar los trámites con honorarios muy elevados, aprovechándose de la situación de necesidad de estas personas”.

La documentación a presentar es pasaporte completo o el título equivalente de permanencia en España, certificado de antecedentes penales (del país de origen y de España) y acreditación de permanencia en España cinco meses antes del 1 de enero de este año. Para los menores y personas mayores dependientes habrá que presentar otra documentación como certificado de escolarización, de nacimiento u otro requisito o trámites ante notario. Una vez que se apruebe el Real Decreto para un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, el plazo de solicitud será de abril al 30 de junio de 2026.

Ante los mensajes que ya se están lanzando por este proceso extraordinario de regularización utilizando a estas personas extranjeras como consigna, Del Puerto ha querido dejar muy claro que “no va a suponer precarización de las condiciones laborales de los sectores en los que hay un mayor número de personas extranjeras, así como tampoco una mayor presión de los servicios públicos”. Este proceso de regularización “va a permitir dignificar las condiciones laborales y va a posibilitar el acceso a la defensa de los derechos para estas personas trabajadoras extranjeras, en muchos casos en situación de explotación laboral y precariedad absoluta por quienes se aprovechan de su situación de vulnerabilidad y necesidad”.