El Campeonato Nacional de Atletismo Sub-16 congregará a más de 1.000 personas el próximo 10 de octubre

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha asegurado que es una “excelente noticia” para Albacete que nuestra ciudad acoja el próximo 10 de octubre el Campeonato de España de Atletismo categoría Sub-16 masculina y femenina por clubes en las pistas de Atletismo de la Universidad, ya que su celebración nos consolidará como sede de grandes eventos deportivos.

Según ha señalado Villaescusa, las magníficas relaciones que mantiene el Ayuntamiento con la Real Federación Española de Atletismo y la impecable labor organizativa demostrada por el IMD en los campeonatos sub-16 y sub-20 celebrados recientemente, junto a la imprescindible colaboración del Club de Atletismo Albacete-Diputación, han sido elementos determinantes a la hora de escoger a Albacete como sede de este nuevo evento nacional.

En este sentido, el concejal ha asegurado que “el IMD y el Club de Atletismo Albacete-Diputación están trabajando muy bien en este sentido y aquí tenemos otra prueba más de la impecable labor organizativa”, señalando que “nos hemos ganado la confianza de la Real Federación Española de Atletismo y por eso no dudan en otorgarnos el privilegio de recibir eventos de este calibre”.

Villaescusa ha mostrado su satisfacción por “volver a tener una presencia destacada en el mapa deportivo español, con importantes repercusiones tanto a nivel turístico como económico”, contribuyendo a promocionar una vez más nuestra ciudad y la ‘Marca Albacete’ a través del deporte

Un campeonato que, tal y como ha destacado el concejal, supondrá la presencia en nuestra ciudad de más de 1.000 personas, entre atletas, entrenadores, jueces, delegados federativos y familiares, representando a algunos de los clubes más destacados de España como Playas de Castellón, Cuevas de Nerja, UCAM Cartagena, AA Catalunya, Avinent Manresa, Diputación de Valencia, Club Atletismo Narón (Galicia), Oviedo Atletismo, A.D. Sprint de Madrid, Cronos Villaviciosa de Madrid, Cooperativa La Palma (Andalucía) y el Club de Atletismo Albacete-Diputación.

Concretamente, Villaescusa ha explicado que el próximo 10 de octubre por la tarde se desarrollarán los concursos de las distintas especialidades de atletismo, tanto en categoría masculina como femenina, es decir, carreras de velocidad y medio fondo (100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 3000 m, 100 m vallas, 300 m vallas, 1.500 m obstáculos y 3.000 m marcha), saltos (altura, pértiga, longitud y triple salto), lanzamientos (peso, disco, jabalina y martillo) y relevos (4x100 m y 4x300 m).