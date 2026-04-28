La campaña "Play, pay and repeat’ luchará contra el aumento de casos de ludopatía juvenil

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha presentado la campaña de concienciación ‘Play, pay and repeat. Estás a una letra de perderlo todo’, junto al presidente de Aralba, Pedro Munera y el técnico municipal en drogodependencias José Cuadros.

Navarro ha dicho que esta iniciativa para la prevención de adicciones juveniles en ludopatía surge del Consejo Local de Drogodependencia y otras adicciones del Ayuntamiento, “con una idea central que se apoya en un recurso lingüístico muy sencillo, pero extremadamente eficaz: el cambio entre las palabras Play y Pay”.

Son palabras “casi idénticas visual y fonéticamente, pero con significados opuestos: Play representa el ocio, el entretenimiento y el juego, mientras que Pay implica pérdida económica, con su coste y sus consecuencias. Ese contraste permite construir un mensaje muy claro: en el contexto del juego, la distancia entre jugar y pagar puede ser mínima”.

Así, Navarro afirma que “el cambio de una sola letra simboliza cómo una actividad que empieza como algo aparentemente inocente puede transformarse en una situación problemática. La campaña pretende por ello prevenir, sensibilizar y ofrecer alternativas, porque queremos hablar el mismo lenguaje que nuestra juventud, entender sus espacios, sus códigos y sus preocupaciones. Por eso hemos apostado por una comunicación directa, visual y cercana, que invite a la reflexión sin caer en el alarmismo”.

La campaña persigue también otros objetivos complementarios, como “aumentar la conciencia social sobre los riesgos asociados al juego entre la población joven, y visibilizar que la ludopatía juvenil no está vinculada únicamente a los casinos tradicionales, sino que también se encuentra presente en apuestas deportivas, juegos online y plataformas digitales. La campaña también explica de forma sencilla el mecanismo psicológico que puede llevar a repetir conductas de juego”.

En definitiva, se trata de “fomentar una reflexión temprana que ayude a prevenir comportamientos problemáticos relacionados con el juego. Por eso el público principal de la campaña son jóvenes y adultos jóvenes que tienen mayor exposición a diferentes formas de juego, sobre todo personas entre los 16 y los 30 años, un grupo de edad que interactúa de forma habitual con plataformas digitales y aplicaciones móviles”.

La campaña llegará a todos los institutos de la ciudad, mupis y marquesinas de autobús, centros deportivos y educativos, zonas de ocio y universitarias, y estará durante tres semanas en redes sociales y, además, se dirige a familias, educadores y población general, que pueden desempeñar un papel clave en la prevención.

La edil ha dicho que “el mensaje positivo de la campaña es que existen alternativas de ocio saludable, creativo y enriquecedor. Apostamos por una juventud crítica, informada y capaz de tomar decisiones libres y responsables. Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de nuestros jóvenes, que no es un reto sencillo, pero sabemos que es una responsabilidad compartida entre instituciones, familias, comunidad educativa y la propia juventud”.

Como conclusión, la concejala ha afirmado que “pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Por eso estamos aquí, como administración pública, para acompañar, orientar y ofrecer recursos, y allí donde no llegamos las administraciones están las asociaciones sociosanitarias que realizan una labor encomiable para ayudar en el proceso”.