Cabañero : "Siempre he actuado dentro de la legalidad"

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, ha comparecido para referirse a la sentencia conocida el pasado viernes sobre su absolución por un presunto caso de prevaricación administrativa. "Esta resolución no confirma solo mi absolución, que por supuesto, sino la confirmación de que siempre he actuado dentro de la legalidad y esto es importante. Para mi no solo era importante que no hubiera sentencia condenatoria, también que quedara claro que el que les habla nunca ha cometido nunca una ilegalidad".

Un proceso judicial pendiente desde 2017 tras denunciarse una ilegalidad en el nombramiento del jefe del SEPEI en 2015. Acompañado de su equipo de gobierno, ha querido agradecer la confianza dentro del partido socialista depositada en él y se ha referido al valor de la presunción de inocencia, "tiempo tendremos de reivindicar algo que en estos momentos en la vida pública española está cayendo en desuso, y es creer en la presunción de inocencia".

"La sentencia es clara y rotunda al afirmar que no existió nunca en mi actuación ninguna arbitrariedad ni injusticia. Nunca hubo ningún dolo ni ningún tipo de beneficio personal. En el ejercicio de mis funciones actúe siempre confiando en los informes de los técnicos de esta casa".

La sentencia por el momento no es firme y la acusación sigue en plazo para presentar recursos.