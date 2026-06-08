Se buscan voluntarios para acompañar a mujeres víctimas de malos tratos en los traslados o en las gestiones administrativas

La concejala de la Mujer, Gala de la Calzada, ha informado de este programa de voluntariado para acompañar y apoyar a las mujeres maltratadas tanto en desplazamientos fuera de la ciudad como en trámites administrativos “El traslado a otros centros genera alteración y estrés emocional, al ser en muchos casos mujeres extranjeras sin conocimiento del idioma, acompañadas de menores y a veces embarazadas. Algunas mujeres atendidas en el Centro de la Mujer también necesitan apoyos puntuales para gestiones y trámites por factores sociales, culturales o de edad”

Este programa, denominado ‘Con vosotras’ . va a ser aprobado por la Comisión de Personas e Igualdad, y la edil ha recordado que “el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Genero del Ayuntamiento integra un Centro de Urgencias para proteger a mujeres que ingresan solas o acompañadas por sus hijas e hijos ante situación de violencia de género. Su estancia suele ser breve, y por su seguridad y otros factores son trasladadas a recursos residenciales de larga estancia para realizar un proceso recuperador. La red de centros residenciales del Instituto de la Mujer se encuentra distribuida por toda la región, e incluso a veces se las deriva fuera de la región, y el traslado les ocasiona gran alteración y estrés emocional, al ser en muchos casos mujeres extranjeras sin conocimiento del idioma, acompañadas de uno o varios menores y a veces embarazadas. También necesitan apoyos puntuales para gestiones y trámites algunas mujeres atendidas en el Centro de la Mujer, por factores sociales, culturales o de edad”.

Para atender esas necesidades, se va a crear un grupo de voluntarios/as con formación en materia de violencia de género, que acompañarán a las víctimas en traslados a otros centros del Instituto de la Mujer, o para hacer gestiones y trámites administrativos o asistir a juicios rápidos en sus localidades de procedencia.

Se busca a “personas mayores de edad de la ciudad y pedanías que sean participativas, sociables e implicadas y comprometidas en la lucha contra la violencia de género y contra la desigualdad, además de sensibilizadas con la diversidad cultural y de género y con la igualdad Deben tener disponibilidad para ofrecer los apoyos necesarios, y recibirán formación básica sobre voluntariado y específica para comprender la situación en la que se encuentran estas mujeres y sus hijas e hijos y poder ofrecerles unas buenas prácticas de atención y trato”.

[[H3:Selección de voluntarios]]

Para captar voluntarios/as, desde el Centro de la Mujer se hará cartelería y folletos del proyecto y se contará con el Consejo municipal de la Mujer, el Consejo de Mayores, el Servicio de Acción Social y la Universidad, entre otros. Las personas interesadas podrán solicitar su participación a través de la página web del Ayuntamiento, aportando certificado de no haber sido condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata o explotación de menores.

Con las personas seleccionadas se firmará un acuerdo de colaboración como voluntariado, con dos grupos, en función de la disponibilidad e intereses de cada cual: un grupo para acompañar en los traslados, y otro para hacer trámites administrativos exclusivamente en la ciudad, derivados de la atención recibida en el Centro de la Mujer, como juzgados, registros de entidades o servicios municipales.

Se hará un proceso de tutorización y seguimiento de los voluntarios por parte del área Psicológica del Centro de la Mujer, con sesiones grupales de carácter semestral y tutorías individuales cuando sea preciso. Los participantes contarán con un seguro de voluntariado y recibirán información sobre el desarrollo y logros del proyecto, y se les invitará a aportar soluciones y propuestas.

Gala de Calzada se ha mostrado confiada en que “lograremos crear un nutrido grupo de voluntarios y voluntarias que nos van a ayudar a hacer la vida más sencilla a las mujeres víctimas de malos tratos, porque la sociedad albaceteña está muy concienciada con este problema y no vamos a dejar solas a las mujeres cuando más lo necesitan”.