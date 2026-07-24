La biblioteca infantil reabre sus puertas este verano para niños y niñas de 6 a 12 años

El concejal de Educación y Bibliotecas, Pascual Molina, ha informado de la inminente reapertura de la Biblioteca Infantil situada en el interior del Parque Abelardo Sánchez, “que a partir de este sábado vuelve a abrir sus puertas a los más pequeños, recuperando así una instalación entrañable en un entorno único”.

El Servicio de Bibliotecas del Ayuntamiento va a organizar allí diversas actividades educativas gratuitas para promocionar la lectura, el respeto a la naturaleza, la sostenibilidad y la creación artística entre los más pequeños. El objetivo, según el concejal, es “seguir contribuyendo a favorecer la educación y la formación, y también el disfrute, fomentando entre la infancia la sociabilidad y el ocio alejado de las pantallas”.

Los talleres de verano ‘La casita de los libros’ volverán a llenar de vida un edificio característico ubicado dentro del Parque, que se utilizó durante décadas como biblioteca infantil y que quedó en desuso tras la apertura de la biblioteca de Simón Abril en la antigua Comisaría, justo enfrente. El concejal ha recordado que la red de bibliotecas municipales cuenta con secciones infantiles en sus centros de lectura de los barrios y pedanías.

Molina ha destacado que “las manualidades, los cuentos, la naturaleza y la pintura volverán a llenar de actividad este lugar entrañable, que durante tantos años fue la biblioteca en la que muchos niños se acercaron a la lectura. También habrá intercambio de libros, teatro y hasta una fiesta de fin de verano”.

Los destinatarios de estos talleres son niños y niñas de entre 6 y 12 años, aunque los menores de 8 años deben estar acompañados. Se han programado ocho talleres diferentes, con plazas limitadas a 15 niños por sesión, que se desarrollarán durante los sábados de este verano, hasta el día 26 de septiembre, en dos sesiones por jornada, a las 11:00 y a las 12:15 horas.

Los interesados deben inscribirse previamente llamando al teléfono 967195403, o mediante el correo electrónico programas.bibliotecas@albacete.es. Se establecerán listas de espera que darán prioridad a la rotación de participantes, y la apertura de inscripciones se abrirá cada lunes con la publicación del taller de la semana.