El Ayuntamiento pondrá en macha 90 propuestas para la 'Primavera Cultural'

La programación de la Primavera Cultural contará con noventa actividades, que ha programado el Ayuntamiento de Albacete y que comenzó el pasado viernes. Esta semana se desarrollará el 'XXX Festival de Artes Escénicas y Musicales' , desde este lunes y hasta el miércoles. La Plaza del Altozano acoge Olvido Flores de la compañía Estefanía de Paz a las 10:30, 12:00, 17:30 y 19:00 horas; el Teatro Circo presenta Objetuario de la compañía Ana Ulloa a las 10:30, 11:30 y 16:00 horas; en la Casa de la Cultura José Saramago, a las 13:15 horas, Penélope, diosas y monstruos de la compañía Al hilo teatro; a las 20:15 horas en la Puerta de la Filmoteca, Nilu de la compañía Infinit; y a las 22:30 horas en el Teatro Circo, Kairós de la compañía Improvivencia.

El martes 14 de abril, en José Saramago a las 09:30 horas se representa Sum de la compañía Baychimo; en la Plaza del Altozano regresa Olvido Flores a las 10:30, 11:30, 17:30 y 19:00 horas y, a las 17:30 horas, Inteligencia Artificial de la compañía Mario Ezno; en la Puerta de la Filmoteca, a las 17:30 horas llega Rosa de Papel de Danza Marroch y a las 18:15 horas Juan Caballo de Juan Berlanga; a las 22:00 horas en el Teatro Circo, Canadá de 099 Producciones; y a las 23:59 horas en la Filmoteca, De púrpura y melancolía de Emilia y Pablo.

El miércoles 15 de abril, a las 09:30 horas en José Saramago, Feriantes de El Patio Teatro; a las 11:00 horas en la Placeta del Teatro Circo, Cabinas Literarias de Proyecto Cultura; a las 16:30 horas en la Plaza del Altozano, Y si hacemos un clásico de Visitants; en el Teatro Circo, Cubus de Andrés Beladiez a las 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30 horas; a las 18:00 horas en la Filmoteca, El piano de Pandora de Jorge Bedoya; y a las 20:30 horas en el Teatro Circo, De reojo de Caminantes Danza.

Otro de los pilares es la celebración del Día Internacional de la Danza, bajo el programa Primavera en Danza 2026, que se desarrolla entre el 26 de abril y el 16 de mayo en distintos espacios de la ciudad. Incluye el 26 de abril a las 12:00 horas en el Teatro Circo la Gala del Día de la Danza con la Banda Sinfónica Municipal; el 28 de abril a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura José Saramago la pieza Ciclíks de Albadanza y Dánzame.

El 29 de abril llega Acción Danza XI del Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación a las 18:00 horas en la Plaza del Altozano, la muestra del XVII Concurso de Coreografía del Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz a las 19:30 horas, Danzas del Mundo de la Universidad Popular a las 19:30 horas en la Plaza de la Constitución, Más de 30 años de la Unión Musical Ciudad de Albacete junto con Coros y Danzas El Trillo a las 20:00 horas en la Plaza Virgen de los Llanos; y el 16 de mayo finalizamos con el III Festival Nacional de Folklore Infantil a las 18:00 horas en la Caseta de los Jardinillos.

Música

La programación musical se articula en varios bloques. El viernes 17 de abril a las 18:00 horas en la Caseta de los Jardinillos se celebra el Festival Indomables, que este año cuenta, como novedad, con un cartel íntegramente formado por artistas locales, lo que, en palabras de la responsable municipal de Cultura, “supone una apuesta firme y decidida por el talento albaceteño, por dar visibilidad a nuestros creadores y por reconocer el enorme potencial cultural que tiene esta ciudad”. El sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio José Copete, podremos disfrutar del conciero de Fito & Fitipaldis; el sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en la Caseta de los Jardinillos, el Festival Oro Viejo; el 16 de mayo, a las 22:00 horas en la Plaza de Toros, el concierto de Hombres G; el viernes 22 de mayo a las 22:00 horas en la Caseta de los Jardinillos, el concierto de Pablo López; el viernes 29 de mayo, a las 22:00 horas, Aitana con su gira World Tour en el Estadio José Copete y el sábado 30 de mayo a las 21:00 horas en la Plaza de Toros, el regreso de Raphael con Raphaelísimo Tour.

El sábado 6 de junio a las 22:00 horas en el Estadio José Copete, podremos disfrutar del concierto de La Oreja de Van Gogh; el jueves 11 de junio a las 14:00 horas en la Caseta de los Jardinillos, La Globber Universitaria; el viernes 12 de junio a las 21:30 horas en la Caseta de los Jardinillos, el concierto de Paco Candela; el sábado 13 de junio a las 22:00 horas en la Plaza de Toros, el concierto de Antonio Orozco; y el domingo 21 de junio a las 12:00 horas en el Museo Municipal, el V Festival Internacional de Orquestas de Guitarras de Castilla La Mancha, Sonoralma.

Especial relevancia tiene el XXVII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Albacete, que se celebra en el Salón de Plenos del Museo Municipal bajo el título Homenaje a José Tomás, con conciertos a las 20:00 horas: el martes 5 de mayo, Alberto Daniel Quintanilla; el martes 12 de mayo, el Quinteto de Guitarras Quartetomas y JL Merlín; el martes 19 de mayo, Proyecto Siglo XXI y Cuarteto Francisco Tárrega; y el martes 26 de mayo, el Dúo Grau-Alfonso.

Otro de los grandes eventos es el 'V Festival Jardín Botánico de Castilla-La Mancha', del 10 al 14 de junio, que reúne propuestas musicales y expositivas. El miércoles 10 de junio a las 21:00 horas, habrá concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete; el jueves 11 a las 21:00 horas, llega Karmento con la colaboración de la Banda Sinfónica Universitaria; el viernes 12 a las 21:00 horas, la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha; y durante el sábado 13 y domingo 14, la exposición de bonsáis en horario de mañana y tarde.

Cultura

La cultura también se acerca a los barrios con el programa Primavera en los Barrios, del 4 al 29 de mayo. El lunes 4 de mayo a las 19:00 horas en Tinajeros, Vitamina Pop; el viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en la Plaza Llanos del Águila, Diego Martínez; el viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en la Plaza Mayor, Algo sobre mi madre; el sábado 23 de mayo a las 12:30 horas en el Parque de los Scouts, For Your Information; y el viernes 29 de mayo a las 20:00 horas en la Plaza Miguel Ángel Blanco, Los Quecos. En paralelo, se desarrollan los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, con citas el 9 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Circo en un concierto benéfico, el 28 de mayo a las 20:30 horas en la Plaza del Altozano con el concierto de primavera, y los días 4, 11, 18 y 25 de junio a las 20:30 horas en el Parque Abelardo Sánchez, además de su presencia en distintos barrios.

La Banda Sinfónica Municipal llega a los barrios el 13 de mayo con un concierto en la Iglesia de Fátima a las 19:30 horas, el 14 de mayo en el Parque de la Unión del barrio San Pedro a las 20:30 horas, el 21 de mayo en la Plaza de la Constitución a las 19:30 horas, el 26 de mayo en el Centro Infanta Leonor a las 19:30 horas, el 3 de junio en la Iglesia la Purísima a las 20:15 horas y el 17 de junio en Cañicas e Imaginalia, en el C.S.C. Cañicas a las 19:30 horas.

El Festival Interbarrios, que se celebra en la Plaza de Toros en mayo, incluye el viernes 22 la ceremonia de inauguración de 18:00 a 22:00 horas con muestra de asociaciones vecinales, humor y actuaciones especiales, el sábado 23 con actividades deportivas por la mañana de 11:00 a 13:30 horas, muestras de música, danza y humor por la tarde a las 18:00 horas y Noche Joven a las 23:00 horas, y el domingo 24 con el Gran Prix a las 11:00 y la clausura y cierre a las 14:00 horas.

Dentro de las actividades especiales encontramos el sábado 16 de mayo en el Parque Abelardo Sánchez la IV edición de Arte en la Calle, con el tradicional concurso de pintura de 09:00 a 13:30 horas y un concierto de Pilu a las 12:30 horas, y el domingo 17 de mayo llega, un año más, The Distinguished Gentleman’s Ride, con concentración en la Feria a las 09:30 horas, salida por las calles de la ciudad a las 11:00 horas, llegada al Altozano a las 12:00 horas, presentación a las 12:45 horas y concierto y exposición a las 13:00 horas.

Finalmente, la programación expositiva de Primavera 2026 se despliega en distintos espacios: en el Parque Abelardo Sánchez, del 14 de abril al 4 de mayo, Aldeas Infantiles SOS; en el Museo Municipal, del 16 de abril al 10 de mayo, Eduardo Honrubia; del 5 al 31 de mayo, el legado de Valeriano Belmonte; del 14 de mayo al 14 de junio, la exposición del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; y del 4 al 30 de junio, el XII Premio del Certamen de Fotografía Feria de Albacete 2025 de la Asociación Colectivo Foto.