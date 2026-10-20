Ayuda económica para trasladar en autobús a los alumnos que asisten a actos culturales o educativos

6. El Ayuntamiento destinará 99.000 euros durante los próximos cuatro años para trasladar alumnos de los centros educativos del municipio a actividades culturales y divulgativas que contribuyan a su formación integral, incluidos los usuarios de las Escuelas Infantiles Municipales.

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha informado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para contratar este servicio por cuatro anualidades (dos más dos de prórroga). Habrá un primer lote, con un coste de 35.100 euros, que incluye el servicio de traslado de alumnos que participen en el programa ‘Conoce tu ciudad’ entre los meses de marzo y mayo. Otro lote valorado en 63.900 euros incluye los traslados desde los centros educativos en pedanías de Albacete y entidad local menor (Santa Ana, El Salobral y Aguas Nuevas), así como cualquier otro servicio extraordinario de los restantes centros que pudiera originarse para la participación en actividades.

Molina ha destacado que “este servicio pretende garantizar la igualdad y gratuidad en la asistencia del alumnado de todos los centros educativos del municipio, dentro del horario lectivo, a las diversas actividades culturales y educativas que se desarrollan en Albacete”.

Para el programa ‘Conoce tu ciudad’ se contratará el servicio de autobús con conductor para las visitas culturales por la ciudad, y se prevé que se realicen 44 servicios cada curso con recogida en centro, recorrido de los itinerarios y retorno al colegio. Para el resto de traslados se estima que se prestarán anualmente unos 60 servicios de ida y vuelta, conforme a los datos facilitados por los centros educativos.