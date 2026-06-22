Avanzan las mejoras en el Mercado de Villacerrada

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reafirmado el compromiso del Equipo de Gobierno con la mejora continua de las instalaciones municipales y con la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética durante la visita que ha realizado a las obras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la cubierta del Mercado de Villacerrada.

Acompañado por el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero, el alcalde ha explicado que esta actuación, que comenzó hace tres meses y ya ha finalizado, ha contado con una inversión total de 48.000 euros y ha incluido tanto la instalación de 252 nuevos módulos fotovoltaicos, y se ha llevado a cabo por la empresa de energías renovables, INER Energía. También se han retirado las placas fotovoltaicas existentes y su correspondiente gestión como residuos, aplicando medidas para minimizar residuos y fomentar el uso de materiales reciclables durante todo el proceso.

El objetivo que persigue el Ayuntamiento con esta actuación no es otro que prolongar la vida útil de la planta fotovoltaica de Villacerrada y mejorar su rendimiento, reforzando al mismo tiempo la apuesta municipal por la eficiencia energética y la generación renovable en edificios públicos estratégicos.

En este sentido, el alcalde ha señalado que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de impulso a la sostenibilidad y al respeto por el medio ambiente, favoreciendo el aprovechamiento de energías renovables y la reducción del impacto ambiental de los edificios públicos.

El consistorio seguirá modernizando los espacios municipales para que puedan prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos, recordando que el Mercado de Villacerrada es una infraestructura emblemática para la ciudad y un referente del comercio de proximidad, por lo que resulta fundamental mantener sus instalaciones en las mejores condiciones.