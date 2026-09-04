Aquadeus vuelve a refrescar la Feria de Albacete con el reparto gratuito de agua

Aquadeus vuelve a estar presente en la Feria de Albacete, de la mano del Ayuntamiento, con su iniciativa de reparto gratuito de agua, reafirmando así su compromiso con la ciudad y con sus vecinos.

El próximo 7 de septiembre, durante la Cabalgata de Apertura de la Feria, Aquadeus repartirá agua gratuitamente a los asistentes en la Avenida de España, acompañando a miles de albaceteños y visitantes en el inicio de las fiestas.

La iniciativa se extenderá a lo largo de toda la Feria, con la presencia de Aquadeus en diferentes actos y espacios de la programación. En total, se repartirán 80.000 botellines de agua Aquadeus entre los asistentes a los distintos eventos de la Feria, acompañando a albaceteños y visitantes durante las fiestas. Asimismo, como parte de esta colaboración con el Ayuntamiento de Albacete, las personas que acudan a recoger su programa oficial de Feria en el Ayuntamiento recibirán también un botellín de agua Aquadeus de forma gratuita.

Con esta iniciativa, Aquadeus reafirma su compromiso con Albacete y con sus vecinos, acompañando una vez más a la ciudad en una de sus celebraciones más emblemáticas. Como empresa vinculada a esta tierra, estar presente en su Feria representa una oportunidad para mantenernos cerca de nuestra gente y devolver, en forma de apoyo y colaboración, parte del cariño y la confianza que recibimos de la sociedad albaceteña durante todo el año.