Anpe pide ayudas a docentes itinerantes por el precio de los carburantes

La normativa estatal vigente, en concreto la Orden HFP/793/2023, de 12 de julio, que actualiza el régimen de indemnizaciones previsto en el Real Decreto 462/2002, ha fijado desde el 17 de julio de 2023 una cuantía de 0,26 €/km por el uso de vehículo particular. Esta actualización pone de manifiesto el desfase existente entre la regulación estatal y la cuantía aplicada durante años en el ámbito de Castilla-La Mancha.

ANPE quiere hacer constar que, durante este tiempo, se ha producido un incremento muy significativo del precio de los carburantes, especialmente estas últimas semanas, así como de los costes asociados al uso y mantenimiento de los vehículos (revisiones, neumáticos, seguros, etc.), lo que ha incrementado notablemente el coste real de los desplazamientos.

Esta situación está generando un creciente malestar entre el profesorado itinerante, que comprueba cómo la compensación percibida por kilometraje ni tan siquiera cubre los gastos derivados de su actividad y mantenimiento del vehículo, lo que supone un perjuicio económico que implica que tengan que pagar de su bolsillo parte de los gastos de los desplazamientos entre los centros educativos donde prestan servicios.

ANPE recuerda que los docentes itinerantes son los únicos funcionarios de la JCCM que ponen su vehículo particular al servicio de la Administración educativa para garantizar la prestación del servicio público en zonas rurales y de difícil acceso. Esta labor implica no solo un importante coste económico, sino también un riesgo añadido, al tener que desplazarse diariamente durante todo el curso escolar, en muchas ocasiones en condiciones meteorológicas adversas, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Por todo ello, ANPE exige la actualización urgente del precio del kilometraje, adecuándose a la realidad de los costes derivados de los desplazamientos, así como la adopción de medidas que compensen los vaivenes de los precios de los combustibles y que eviten el perjuicio económico acumulado durante estos años.