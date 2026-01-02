Anpe se muestra satisfecho por todo lo conseguido en 2025

El curso escolar 2025-2026 comenzó con más docentes en las aulas de la región pese a la disminución de alumnado por el descenso de la natalidad; 3000 alumnos menos y 530 nuevos docentes contratados, de los que 263 son gracias a la reducción de ratios y horas lectivas recogidas en el Acuerdo alcanzado por ANPE, cuyo segundo bloque de medidas se firmó en junio de este año.

Actualmente, en plena negociación para la revisión y composición de unidades de los centros públicos de la región, así como de las plantillas del profesorado para el curso 2026-2027, ANPE se muestra satisfecho porque la ratio que se tendrán en cuenta para la confección de todos los grupos en Educación Infantil, así como, 1º y 2º de Educación Primaria será de 22 alumnos, tal y como recoge el Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE, y en el marco del mismo, pedirá acelerar la reducción de ratios en la etapa de Primaria y adelantar la aplicación de la reducción de ratios en Educación Secundaria.

El año 2026 traerá la reducción del horario lectivo a 18 horas lectivas para el profesorado de Enseñanzas Medias (a comienzos del curso 2026-2027) y la oferta de empleo público de 543 plazas del Cuerpo de Maestros pactada en el Acuerdo, a la que seguirán una de EEMM en 2027 y de nuevo del Cuerpo de Maestros en 2028.

Además, durante los primeros meses del año que comienza en breve se negociarán las mejoras de las estrategias de inclusión educativa, medidas para mayores de 55 años, más medidas del Plan de reducción de la burocracia y mejora de las condiciones para el cobro del verano para el personal interino, entre otras. Sin olvidar que, gracias a ANPE, se abonarán de oficio los atrasos de trienios y sexenios derivados del reconocimiento de las vacaciones devengadas por sustituciones. Un tiempo de servicios reconocido con una retroactividad administrativa de 15 años y económica de cuatro.

Para ANPE, no basta con lo conseguido y pondrá sobre la mesa reivindicaciones esenciales, como: implantación de la carrera profesional; inclusión de todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 y el incremento de los completos de nivel de cada uno de ellos; más recursos económicos y humanos para la inclusión educativa; una apuesta decidida por la Formación Profesional; acelerar la climatización de los centros; continuar reduciendo la burocracia; y un nuevo decreto de convivencia que refuerce y proteja la labor docente, entre otras.