Férez, Socovos, Letur y Paterna del Madera contarán con nuevos aparcamientos de autocaravana

La Sierra del Segura continúa avanzando en la modernización y diversificación de su oferta turística gracias a las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Sierra del Segura – Destino Turístico Sostenible”, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la Secretaría de Estado de Turismo y la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha.

En los próximos meses se llevará a cabo la creación y adecuación de cuatro nuevos aparcamientos de autocaravanas en los municipios de Férez, Socovos, Letur y Paterna del Madera, reforzando la apuesta de la comarca por un modelo turístico sostenible, ordenado y adaptado a las nuevas formas de viajar con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante en el destino.

El Grupo de Acción Local Sierra del Segura es el encargado de gestionar la actuación en estos cuatro municipios, garantizando la planificación técnica, la coordinación con los equipos municipales, la supervisión del diseño de las instalaciones y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad, calidad y accesibilidad definidos por el PSTD.

Los nuevos aparcamientos están concebidos como espacios ordenados y diseñados para regular el estacionamiento y pernocta de autocaravanas, evitar impactos sobre zonas sensibles, facilitar servicios básicos para los usuarios y promover un uso responsable del territorio.

El presidente del GDR Sierra del Segura, Federico Moreno, ha indicado que “la creación de estos aparcamientos supone un paso más en la apuesta comarcal por un turismo sostenible, accesible y conectado, además de poder atender la creciente demanda del turismo itinerante contribuyendo a la diversificación del alojamiento rural en la comarca”. Asimismo, ha añadido que “el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de

la Sierra del Segura sigue materializándose en inversiones tangibles que mejoran la calidad de vida de los habitantes y amplían las oportunidades del turismo como motor del desarrollo en el territorio”.

Los nuevos aparcamientos mejorarán la oferta turística, diversificando los servicios y atrayendo un segmento de viajeros en crecimiento. Asimismo, contribuirá a impulsar la economía local puesto que habrá mayor consumo en comercios, bares, restaurantes y servicios municipales. Del mismo modo, reducirá la masificación y los estacionamientos incontrolados y reforzará la marca Sierra del Segura como territorio innovador y responsable.

“Las numerosas actuaciones que se han llevado a cabo en estos años dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Sierra del Segura, junto a las que se están acometiendo actualmente y a las que se ejecutarán en los próximos meses, demuestran que nuestra comarca apuesta por una movilidad sostenible y un turismo responsable y está avanzando en sus objetivos con proyectos reales, transformadores y resilientes”, concluía Federico Moreno.