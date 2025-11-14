El "Belén de Chinchilla" sigue a buen ritmo y con novedades

El Belén de Chinchilla, ubicado en la Iglesia de Santo Domingo, trae novedades este 2025 como el cambio de su fecha de inauguración. Este año, la Asociación de Belenistas de Chinchilla, ha decidido que se adelante su apertura al 20 de diciembre, a las 19:00 horas. Era una petición de sus visitantes para poder disfrutar durante más tiempo de su belleza. Estará instalado hasta el 17 de enero, como ya es tradición, hasta San Antón.

Juan Felipe Pastor, presidente de la Asociación de Belenistas de Chinchilla, ha destacado que "el montaje va bien, va en su línea, y hemos empezado este año antes para que todo esté listo el 20 de diciembre".

Se realiza sobre un tablero con una superficie de 65 metros cuadrados en el cual se distribuyen hasta cuatro ambientes. En su montaje participan entorno a 20 personas, miembros de la Asociación, y por el pasan cada año más de 2.000 personas.

No faltan jóvenes

El relevo generacional está presente en muchos oficios, también en los belenistas. Aunque, en Chinchilla, son muchos y de muchas edades los que siguen sumándose a su Asociación. "La mayoría de las asociaciones son de gente mayor, jubilados, y hay poca gente joven, aunque, nosotros no, nosotros afortunadamente sí tenemos ahí un grupo de entre los 18 y 35 años. Y este año se han sumado dos personas más", ha señalado Pastor.