Navidad 2025

El "Belén de Chinchilla" sigue a buen ritmo y con novedades

Este año como novedad, no habrá que esperar hasta el 24 de diciembre ya que se adelanta su apertura al día 20 de dicho mes.

Karina Requena

Albacete |

Belén de Chinchilla en la Iglesia de Santo Domingo
Belén de Chinchilla en la Iglesia de Santo Domingo | Facebook: Belen de Chinchilla de Montearagon

El Belén de Chinchilla, ubicado en la Iglesia de Santo Domingo, trae novedades este 2025 como el cambio de su fecha de inauguración. Este año, la Asociación de Belenistas de Chinchilla, ha decidido que se adelante su apertura al 20 de diciembre, a las 19:00 horas. Era una petición de sus visitantes para poder disfrutar durante más tiempo de su belleza. Estará instalado hasta el 17 de enero, como ya es tradición, hasta San Antón.

Juan Felipe Pastor, presidente de la Asociación de Belenistas de Chinchilla, ha destacado que "el montaje va bien, va en su línea, y hemos empezado este año antes para que todo esté listo el 20 de diciembre".

Se realiza sobre un tablero con una superficie de 65 metros cuadrados en el cual se distribuyen hasta cuatro ambientes. En su montaje participan entorno a 20 personas, miembros de la Asociación, y por el pasan cada año más de 2.000 personas.

No faltan jóvenes

El relevo generacional está presente en muchos oficios, también en los belenistas. Aunque, en Chinchilla, son muchos y de muchas edades los que siguen sumándose a su Asociación. "La mayoría de las asociaciones son de gente mayor, jubilados, y hay poca gente joven, aunque, nosotros no, nosotros afortunadamente sí tenemos ahí un grupo de entre los 18 y 35 años. Y este año se han sumado dos personas más", ha señalado Pastor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer