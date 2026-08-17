Amiab recibe cuatro distintivos de la Confederación de Asociaciones de Economía Social de Castilla-La Mancha

La Confederación de Asociaciones de Empresas de la Economía Social de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una iniciativa de visibilización del trabajo que las empresas hacen en favor de la inclusión social. Esta confederación, con el nombre de ‘Economía Social Castilla-La Mancha’, fue fundada en 2020 en conmemoración del reconocimiento de Toledo como Capital Europea de la Economía Social.

Su principal misión es representar y proteger los intereses de los que componen la economía social productiva y de mercado en Castilla-La Mancha. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que agrupa a nueve asociaciones de empresas del ámbito de la economía social, las cuales aportan visibilidad a diversos sectores. La entidad Amiab está representada en esta Confederación con su director general, Pedro Sáez, que es su secretario, en su condición de presidente de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla-La Mancha.

Economía Social Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una iniciativa que pretende identificar y visibilizar a aquellas empresas que participan de los valores y principios propios de la Economía Social. Este distintivo no identifica la calidad, el precio o las características de un producto o servicio, sino el modelo empresarial y la forma de hacer empresa que existe detrás de ellos. En Amiab, los distintivos corresponden a Economía Social SLU, Lavandería Industrial SLU, Manipulados Industriales SLU y Servicios Integrados SLU.

Emilio Sáez, presidente de Amiab, ha querido agradecer a la Confederación esta acción de visibilización del trabajo por la inclusión social de la mano de la Economía Social, felicitando al tiempo a toda la plantilla de Amiab que hace posible que siga avanzando. La entidad cuenta ya con cerca de 2.000 trabajadores y 34 centros de trabajo por toda España. Una plantilla con el 80% de personas con discapacidad, siendo el 52% mujeres y el 48% hombres. Así, Amiab es el cuarto grupo social más importante de España de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.

Según la Confederación, con esta iniciativa, se trata de “poner en valor ante la sociedad, y especialmente ante clientes, proveedores y consumidores, a aquellas entidades que desarrollan su actividad conforme a principios y compromisos diferenciadores como situar a la persona por encima del capital, garantizar la reinversión de los beneficios en quienes los generan, favorecer el compromiso con el territorio o garantizar valores como la solidaridad o el apoyo a la comunidad, entre otros. Todos estos elementos constituyen una diferenciación positiva que deseamos acercar y dar a conocer a la ciudadanía”.

Más allá de esos cuatro distintivos, Amiab tiene un total de siete divisiones en las que da trabajo a esas más de 2.000 personas. El pasado año, 22.313 personas pasaron por sus servicios de la División de Formación y Consultoría, un área que ha creció notablemente en 2025. Siguiendo con cifras, la División de Facility Services contabilizó 745 clientes y la División de Medio Ambiente 36.755 toneladas recicladas.

En este mismo sentido de crecimiento, 13.000 toneladas de ropa laboral, hospitalaria y del canal Horeca fueron tratadas en la División de Lavandería, 6.226.000 unidades fueron manipuladas en la División de Manipulados Industriales, 3.300 muestras analizadas para 615 empresas en la División de Higiénico-Sanitaro y 32.500 palots y contenedores fueron alquilados y/o reparados en la División de Globalplastic.