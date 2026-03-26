Amiab ya es ‘Empresa de Inserción’ en Castilla-La Mancha

Amiab avanza en torno a su certificación como ‘Empresa de Inserción’. A lo largo de su trayectoria, ha puesto a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad sus estructuras de inserción laboral pero es ahora cuando se da el paso de reconocer jurídicamente las mismas respecto de esta figura. “Los itinerarios de inserción requieren una red potente, con recursos y con actividad. Por eso ha sido posible este avance”, dice el director general de Amiab, Pedro Sáez, quien se felicita por el hito conseguido en torno a esta certificación.

“Venimos así a consolidar nuestro trabajo con los colectivos vulnerables con una figura que afianza lo hecho hasta el momento a favor de estas personas”, continúa diciendo Sáez, “un trabajo al servicio de la sociedad, de la mano de instituciones, y que ha de ser aprovechado por aquellas personas que lo necesitan para lograr una vida plena”. Se trata de una labor en línea de trabajo con la Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha (ASEIRCAM).

En este sentido, se está trabajando con el tejido representativo, asociaciones y entidades en torno a esta figura de ‘Empresa de Inserción’ a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. En torno a esta necesidad, la entidad lleva tiempo desarrollando su labor con los equipos técnicos de inclusión y unidades de integración social, con los que se han generado protocolos de trabajo.

Por parte de Amiab se quiere agradecer a las instituciones implicadas, a las personas trabajadoras, expertos en esta labor. Desde la entidad se quiere significar especialmente la predisposición de la administración regional y de las locales por favorecer el trabajo conjunto. Así se lo han hecho saber desde Amiab a la directora general de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena García Zalve, que ha asistido junto a otras autoridades a las instalaciones de Amiab en el Polígono Empresarial de Romica, en Albacete.