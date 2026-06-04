Albacete registra un 12,20% más de visitantes y un aumento del 9,40% en las pernoctaciones en abril

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha valorado muy positivamente los últimos datos de turismo del Instituto Nacional de Estadística, INE, correspondientes al mes de abril de este año, asegurando que “ponen manifiesto el interés creciente que despierta nuestra ciudad entre los turistas debido a la amplia y variada programación cultural, deportiva, de ocio y gastronómica que ofrecemos durante todo el año y al carácter acogedor y abierto de los albaceteños, convertida en un destino de interior de referencia cada vez más demandado”.

Manuel Serrano ha puesto en valor el “momento histórico” que vive el turismo en nuestra ciudad, explicando que el pasado mes de abril nos visitaron 20.682 viajeros y se registraron 32.790 pernoctaciones, frente a los 18.431 turistas y las 29.970 pernoctaciones del mes de marzo, lo que supone un 12,20 por ciento más de visitantes y un incremento del 9,40 por ciento en el número de pernoctaciones.

De manera más detallada, ha explicado que 18.003 viajeros que nos han visitado en abril residen en España y 2.679 son extranjeros, mientras que, en el caso de las pernoctaciones, 28.070 corresponden a personas que residen en nuestro país y 4.720 fuera de nuestras fronteras.

En cuanto a la comparativa interanual, ha destacado el aumento que se ha registrado en abril de este año, con 926 viajeros y 1.370 pernoctaciones más que en el mismo mes de 2025.

El alcalde ha señalado que “estos datos nos animan a seguir trabajando en la misma dirección, con la misma intensidad y responsabilidad, de la mano del sector hostelero, hotelero, cultural y gastronómico de la ciudad, para dar a conocer al visitante la gran variedad de atractivos con los que contamos a través de los elementos que conforman la ‘Marca Albacete’”, asegurando que “las acciones de promoción turística de la ciudad que estamos llevando a cabo como nunca antes en este Ayuntamiento, están dando sus frutos”.