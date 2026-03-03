Albacete albergará el 'XXXIX Certamen de Teatro Infantil y Juvenil 2026'

La concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, informó recientemente de la convocatoria del XXXIX Certamen de Teatro Infantil y Juvenil 2026 que pasó por la correspondiente Comisión Informativa de Cultura, Educación y Festejos para su aprobación, como un ejemplo más del firme compromiso que el Equipo de Gobierno mantiene con la cultura, la educación y la creatividad.

Según señaló, Serrallé “hablar de la XXXIX edición de este certamen es hablar de una política cultural sostenida en el tiempo, que cree en el teatro como herramienta de formación, de convivencia y de crecimiento personal para nuestros niños y jóvenes”, asegurando que “desde el Ayuntamiento de Albacete seguimos defendiendo una cultura accesible, inclusiva y vinculada al ámbito educativo, que permita a los más jóvenes expresarse, crear y compartir escenario”. En este sentido, la responsable municipal de Cultura ha señalado que “este certamen no solo fomenta la afición al teatro, sino que refuerza valores como el trabajo en equipo, la creatividad, el esfuerzo y la inclusión”.

Tal y como recordó el XXXIX Certamen de Teatro Infantil y Juvenil tiene como objetivo promover e incentivar la afición al teatro entre los jóvenes del municipio, seleccionando y representando proyectos teatrales presentados por centros educativos públicos, concertados y privados de Albacete.

XXXIX Certamen de Teatro Infantil y Juvenil

El certamen se estructura en tres categorías diferenciadas: grupos de teatro infantil, dirigidos a participantes de hasta 12 años correspondientes a la etapa de Educación Primaria; grupos de teatro juvenil, para edades comprendidas entre los 13 y los 25 años; y grupos de teatro de Educación Especial, destinados a centros de estas características, sin limitación de edad para sus componentes.

La selección de los grupos participantes correrá a cargo de un comité de selección formado por un mínimo de tres miembros, entre personal técnico del Ayuntamiento de Albacete o de otras administraciones, designados por el Servicio de Cultura. Este comité elegirá hasta un máximo de diez grupos participantes entre todas las solicitudes presentadas, dando prioridad a la participación de un único grupo por centro educativo. El jurado contará con una presidencia y una secretaría, y su fallo será inapelable. Además de la selección de las obras, el jurado será el encargado de otorgar los premios y menciones previstos en la convocatoria.

Premios

Los grupos seleccionados que lleven a cabo sus representaciones recibirán un premio de 750 euros, que se abonará una vez finalizadas todas las actuaciones. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro de la Paz o en cualquier otro espacio adecuado que determine el Servicio de Cultura y Fiestas, poniendo a disposición de los grupos la dotación técnica y humana necesaria. Con el objetivo de reconocer el talento y el esfuerzo de los participantes, el jurado concederá, en cada una de las categorías, premios a la mejor interpretación principal, mejor interpretación de reparto, mejor obra, mejor escenografía y decorado, mejor dirección y mejor vestuario, maquillaje y peluquería, consistentes en trofeo y diploma. En aquellos casos en los que solo concurra una obra en una categoría, se otorgarán únicamente los premios a la mejor interpretación principal y de reparto, garantizando así un reconocimiento equilibrado en función del nivel de participación. Asimismo, el jurado podrá conceder menciones especiales si lo estima oportuno. Todos los grupos participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación en esta trigésimo novena edición, mientras que los premiados obtendrán el correspondiente trofeo. Además, el Ayuntamiento de Albacete se reserva la posibilidad de incluir una o varias de las obras representadas en la programación cultural municipal, como el Verano Cultural o la Navidad Cultural, o de programar su repetición dentro del propio certamen.

Las solicitudes de participación deberán presentarse a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Albacete o por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, dirigidas al alcalde-presidente del Ayuntamiento. Cada solicitud deberá estar encabezada por una persona mayor de edad que actúe como representante y responsable del grupo.