Albacete acoge las primeras Jornadas Regionales de Enfermería Dermoestética

La importante cita regional ha contado en su inauguración con Juani García, delegada provincial de sanidad de Albacete, Llanos Navarro, Tercera Teniente Alcalde de Albacete y Concha Piqueras, presidenta del Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha.

Es la primera vez que los enfermeros y enfermeras colegiados en Castilla-La Mancha, que ejercen en el ámbito de la dermoestética, se reúnen en unas jornadas para tratar asuntos que afectan a la práctica de la profesión como es el instrusismo en los tratamientos de la piel y actualizar conocimientos sobre las últimas técnicas y avances preventivos, fomentando la excelencia en los cuidados y crear un espacio de encuentro y debate que facilite la creación de redes de colaboración entre las enfermeras y enfermeros.

Bajo el lema "El cuidado de la piel: un abordaje enfermero" cerca de 200 enfermeras y enfermeros colegiados en Castilla-La Mancha participan de manera presencial y Online. La creciente demanda social de cuidados orientados a la prevención y el envejecimiento saludable exige respuestas sanitarias seguras.

Por ello, según destacan desde la organización, estas jornadas buscan desmarcar los cuidados de la piel de enfoques puramente comerciales y dar una respuesta institucional firme frente al intrusismo y el ejercicio clandestino, los cuales suponen un grave riesgo para la salud pública.

Su objetivo es reivindicar la Enfermería Dermoestética como una disciplina legítima, basada en la evidencia científica y orientada al envejecimiento saludable, concienciando tanto a profesionales como a la sociedad sobre los peligros del intrusismo.

Durante toda la jornada se intercalan las ponencias con mesas redondas donde el debate y el cambio de impresiones son los protagonistas. Para la organización; "la continuidad de esta cita está asegurada por el éxito de la convocatoria y la necesidad de crear redes de colaboración entre enfermeros y enfermeras que se dedican a esta práctica". Destacar que, además, se ha solicitado la acreditación de la Comisión de Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios de Castilla-La Mancha.