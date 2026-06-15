Albacete abre las oposiciones para el Cuerpo de Policía Local

El Ayuntamiento va a convocar un proceso selectivo para cubrir 18 plazas de policías locales que se incorporarán al servicio en nuestra ciudad.

Según ha informado el concejal de Empleo y de Seguridad, Alberto Reina, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las Bases Específicas que regirán esta oposición de acceso libre.

Las plazas vacantes de la Policía Local se cubrirán con personal que serán funcionarios de carrera y pasarán a prestar servicio “una vez superen las pruebas pertinentes y realicen la formación en la Escuela de Seguridad Ciudadana”.

Estas plazas corresponden a las ofertas de empleo público de los años 2025 y 2026, “y nos van a permitir mantener y mejorar la operatividad del servicio, porque estamos decididos a dotar a nuestra Policía Local con los mejores medios humanos y también materiales, como pudo comprobarse en la reciente presentación de diez nuevos vehículos híbridos de patrulla”

Bases para esta convocatoria

Quienes deseen hacer las pruebas para formar parte de la Policía Local de Albacete deben ser mayores de edad y tener la nacionalidad española, título de Bachiller o Técnico/a y los permisos de conducción de las clases B y A o A2 También se exige en la convocatoria cumplir las condiciones físicas y psíquicas precisas para ejercer adecuadamente las funciones, carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, y no haber sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Tendrán que superar una prueba de aptitud física, para comprobar las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia, con carreras de velocidad y resistencia, salto de longitud con los pies juntos y lanzamiento de balón medicinal.

La prueba de conocimientos consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas de las materias que figuran en el temario de la convocatoria.

La prueba psicotécnica consistirá en una entrevista y dos test dirigidos a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el desempeño de las funciones de su categoría: un test de inteligencia general o aptitudes para valorar la capacidad verbal, numérica y espacial, atención y percepción, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa, resistencia a la fatiga intelectual y memoria visual; y otro test de personalidad y capacidades para valorar la estabilidad emocional, autoconfianza, habilidades interpersonales, capacidad de adaptación a las normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Por último, los aspirantes deben superar un reconocimiento médico para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria.

Alberto Reina ha asegurado que “el Ayuntamiento sigue convocando las plazas necesarias para cubrir todos los servicios municipales, siempre cumpliendo los principios de igualdad, capacidad y merito, y con la máxima transparencia”.