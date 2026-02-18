Activadas ayudas y subvenciones para paliar los daños causados por Leonardo en la provincia

El Gobierno de España ha activado un conjunto de ayudas económicas y técnicas para atender los daños ocasionados en la provincia de Albacete tras el paso de la borrasca Leonardo. El pasado 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (ZGAEPC) para los territorios afectados, entre ellos Castilla-La Mancha.

Esta declaración no requiere solicitud previa por parte de las administraciones, por lo que el trabajo prioritario en esta fase se centra en la acreditación de los daños y en la preparación de la documentación técnica y económica necesaria para acceder a las ayudas.

Compromiso del Gobierno de España

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha subrayado que “es fundamental que tanto los ayuntamientos como las personas afectadas conozcan qué ayudas se han puesto a disposición y cómo pueden solicitarlas. El Gobierno de España quiere así dar el máximo apoyo a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, quienes han visto sus propiedades y su entorno cotidiano dañados por la fuerza de los elementos a través de mecanismos ágiles, transparentes y orientados a una recuperación rápida”.

Dos vías principales de apoyo

El Real Decreto 307/2005 regula ayudas destinadas a atender necesidades derivadas de situaciones de emergencia o catástrofe, con el objetivo de compensar daños personales y materiales, así como gastos esenciales derivados de la actuación ante situaciones de grave riesgo.

El plazo general de presentación de solicitudes es de un mes, contado desde el día siguiente a la finalización de los hechos causantes.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas:

•Unidades familiares o de convivencia, por daños personales y materiales en viviendas y enseres.

•Corporaciones locales, para actuaciones urgentes destinadas a garantizar servicios públicos esenciales.

•Personas físicas o jurídicas, por prestaciones de bienes o servicios requeridas por la autoridad competente durante la emergencia.

•Establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, por daños en locales o bienes vinculados a la actividad.

•Comunidades de propietarios, por daños en elementos comunes que afecten a la seguridad o funcionalidad del inmueble.

Para más información sobre los requisitos específicos, documentación necesaria, así como las líneas de apoyo en situaciones de emergencia y catástrofe, los interesados pueden consultar la información actualizada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en su web oficial en el apartado de Líneas de ayuda (https://www.proteccioncivil.es/es/ayudas/lineas-de-ayuda).

Subvenciones para infraestructuras municipales

La declaración de ZGAEPC activa asimismo subvenciones destinadas a la reparación o restitución de infraestructuras municipales, equipamientos, instalaciones y vías de comunicación dañadas por el episodio meteorológico y estas subvenciones se tramitan mediante un procedimiento específico y pueden alcanzar hasta el 50 % del coste subvencionable

La Subdelegación del Gobierno en Albacete recuerda que los ayuntamientos deben elaborar un expediente completo por cada actuación, que incluya la identificación y priorización de daños. Ambas vías necesitan de documentación técnica (descripción y localización del daño, propuesta de reparación o restitución, reportaje fotográfico fechado y acreditar la relación directa con el episodio catastrófico) y de documentación económica (presupuesto desglosado o memoria valorada, ofertas de empresas, modalidad de contratación y plazo estimado).