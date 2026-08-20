«Los Abuelos del Alba»: Juanito y Llanos, los primeros aficionados de inteligencia artificial del Albacete Balompié

El 1 de agosto siempre ocupa un lugar especial en la memoria de la afición manchega. Ese mismo día de 1940 se fundó la Sociedad Deportiva Albacete Fútbol Asociación, origen del actual Albacete Balompié. Nueve personas firmaron el acta fundacional, en la que Antonio Lozano quedó designado como primer presidente de la entidad. Un año después, en 1941, el club adoptaría definitivamente el nombre de Albacete Balompié.

Coincidiendo con este aniversario, se presenta «Los Abuelos del Alba», un proyecto pionero de inteligencia artificial, innovación social y recuperación de la memoria deportiva, desarrollado en Albacete por la consultora de marketing CuarteroAgurcia. La iniciativa puede conocerse y probarse a través de: https://losabuelosdelalba.es/

Se trata de un proyecto creativo de carácter no oficial, creado desde el cariño, el respeto y la admiración hacia el Albacete Balompié. Su propósito es unir tecnología, historia y tradición para contribuir a que los recuerdos del club no se pierdan y, al mismo tiempo, ofrecer información y servicios de utilidad a aficionados de cualquier parte del mundo.

Juanito, Llanos y Manchego

La plataforma presenta a tres entrañables personajes vinculados emocionalmente con el Albacete Balompie. Juanito, un abuelo sabio, cercano, divertido y con un característico sentido del humor blanco. Llanos, una abuela cálida, optimista, protectora y siempre dispuesta a compartir los mejores recuerdos del equipo. Manchego, su inseparable perrito, que acompaña a los abuelos y celebra con entusiasmo cada gol del Albacete Balompié.

Los personajes están impulsados por inteligencia artificial y han sido diseñados para mantener conversaciones naturales con los aficionados, responder preguntas y explicar la historia del club mediante un lenguaje sencillo, humano y cercano.

Agentes de inteligencia artificial con alma manchega

Juanito y Llanos han sido concebidos por CuarteroAgurcia como unos auténticos «agentes virtuales con alma manchega». Además de conversar sobre la historia del Albacete Balompié, los personajes incorporan diferentes funciones prácticas para acompañar a la afición antes, durante y después de los partidos.

Entre sus principales utilidades destacan:

Conversaciones en más de 40 idiomas, facilitando que aficionados, turistas, peñistas y seguidores internacionales puedan conocer la historia del Alba y conectar con la pasión albaceteña.

facilitando que aficionados, turistas, peñistas y seguidores internacionales puedan conocer la historia del Alba y conectar con la pasión albaceteña. Seguimiento de partidos , con información sobre resultados, alineaciones y acontecimientos relevantes durante los encuentros, siempre que los datos estén disponibles.

, con información sobre resultados, alineaciones y acontecimientos relevantes durante los encuentros, siempre que los datos estén disponibles. Información meteorológica, con la previsión del tiempo para los próximos partidos, tanto en el estadio Carlos Belmonte como en las ciudades a las que se desplace el equipo.

Orientación para llegar al estadio, con indicaciones para acceder al Carlos Belmonte y recomendaciones de lugares de interés próximos al recinto deportivo.

para al estadio, con indicaciones para acceder al Carlos Belmonte y recomendaciones de lugares de interés próximos al recinto deportivo. Acceso a la tienda oficial del club , permitiendo consultar y acceder directamente a las equipaciones, productos y accesorios disponibles en su plataforma de comercio electrónico.

, permitiendo consultar y acceder directamente a las equipaciones, productos y accesorios disponibles en su plataforma de comercio electrónico. Compra de entradas , mediante la redirección al portal oficial habilitado para adquirir localidades para los próximos encuentros.

, mediante la redirección al portal oficial habilitado para adquirir localidades para los próximos encuentros. Información sobre jugadores y partidos históricos, a través de una base de conocimiento conversacional que reúne datos sobre encuentros, temporadas, estadísticas, protagonistas y leyendas del Albacete Balompié desde 1940 hasta la actualidad.

El objetivo es que cualquier persona pueda preguntar por un partido, un jugador, una temporada, una anécdota o un momento especial del club y recibir una respuesta cercana, contextualizada y fácil de comprender.

Una carta de amor al Alba

Quienes han impulsado la iniciativa definen «Los Abuelos del Alba» como una carta de amor al club, a la ciudad y a su afición.

Un equipo de fútbol no vive únicamente de sus resultados. También vive de las historias que se cuentan en las familias, de los recuerdos compartidos en la grada, de los viajes, de los ascensos, de las derrotas, de los goles inolvidables y de las generaciones que han acompañado al Alba durante más de ocho décadas.

A través de Juanito y Llanos, el proyecto quiere recuperar esa forma cercana de transmitir los recuerdos: como lo harían unos abuelos que han vivido toda una vida siguiendo al equipo y que desean compartir sus historias con hijos, nietos y nuevas generaciones de aficionados.

Disponible para aficionados de todo el mundo

Cualquier aficionado puede conversar con Juanito y Llanos, preguntar por la historia del Albacete Balompié, consultar información sobre los próximos encuentros, revisar la previsión meteorológica, acceder a la tienda oficial del club o encontrar el enlace para adquirir entradas.