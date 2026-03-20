El diputado coordinador del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, ha presentado la Convocatoria de subvenciones para proyectos sociosanitarios de 2026, una línea de ayudas dirigida a las entidades sociales que trabajan en la provincia acompañando a personas en situación de enfermedad, dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.

El diputado ha señalado que la presentación de solicitudes concluirá el 7 de abril y ha trasladado un agradecimiento expreso al conjunto de entidades sociosanitarias de la provincia, destacando “su papel esencial” en la construcción de “una red de apoyo” que llega a las personas en los momentos más difíciles.

“Detrás de cada asociación hay profesionales, voluntariado, familias… muchas personas que dedican su tiempo a prestar servicios fundamentales”, ha señalado, poniendo ejemplos muy concretos que recorren diversas realidades, desde el acompañamiento tras un diagnóstico de Alzheimer, a la atención en salud mental, el apoyo a la infancia o la intervención con personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

En este sentido, ha remarcado que el trabajo del tercer sector “es clave para seguir construyendo un verdadero ‘Estado Social’ en nuestra provincia”.

Más presupuesto y más necesidades

Conforme ha explicado, en 2025, esta convocatoria permitió apoyar 61 proyectos sociosanitarios, un dato que, en palabras del diputado, demuestra que “el tejido social de la provincia está muy vivo”.

Para reforzar ese trabajo, la Diputación ha decidido incrementar en un 22% el presupuesto, pasando de 380.000 euros a 464.860 euros en 2026, con el objetivo de ampliar el alcance de las ayudas y seguir generando bienestar en el territorio.

La convocatoria de este año incorpora importantes mejoras que responden a las demandas del propio sector. Por un lado, la vigencia abarcará por primera vez el año natural, yendo del 1 de enero al 31 de diciembre para “facilitar la planificación de los proyectos”; algo que, ha relatado, deriva en la consiguiente ampliación del plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027.

La otra gran novedad para este ejercicio será el pago anticipado de la subvención, una medida especialmente relevante para este tipo de entidades que, muy frecuentemente, cuentan con recursos limitados, y que ahora podrán disponer de la financiación desde el inicio de sus proyectos.

González ha destacado que esta última medida “responde a la realidad de muchas asociaciones, que necesitan liquidez para poder desarrollar su labor desde el primer momento”.