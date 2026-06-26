'2 Fast, 2 Events' llega al Circuito de Velocidad de Albacete

El presidente del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete y primer teniente de Alcalde, Francisco Navarro, ha presentado el evento 2 Fast 2 Events que este fin de semana tendrá lugar en el trazado albaceteño, acompañado por el diputado provincial de Deportes y vicepresidente del Consorcio, Daniel Sancha, y el organizador de la cita, Héctor Gómez.

Francisco Navarro ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de un evento “absolutamente espectacular” que convertirá al Circuito de Velocidad de Albacete en el gran punto de encuentro de los amantes del Motorsport al reunir en una misma programación actividades relacionadas con el automovilismo y el motociclismo.

El presidente del Consorcio ha explicado que, aunque 2 Fast 2 Events cuenta ya con una trayectoria consolidada, “será un evento cien por cien albaceteño”, poniendo en valor el trabajo de Héctor Gómez, natural de Albacete, por traer a la ciudad una cita de estas características.

Francisco Navarro se ha mostrado confiado a la hora de señalar que miles de personas pasarán este fin de semana por el Circuito para disfrutar de una programación continua y sin interrupciones, el sábado de 10:00 a 22:00 horas y el domingo desde las 10:00 a las 18:00 horas.

2 Fast 2 Events

Los asistentes podrán disfrutar de:

Trackday y Sprint Track: Sesiones de grip en circuito principal organizadas por niveles y tiempos el sábado (tipo Time Attack) y tandas libres abiertas durante el domingo

Show Drift: Batallas extremas y maniobras de control en la pista del TAC con pilotos profesionales nacionales

Freestyle Motocross (FMX): Exhibición de saltos acrobáticos en el área del paddock con la presencia de Maikel Melero, Piloto local y 5 veces campeón del mundo; José Mincha, Campeón de España y actual líder de la copa del mundo; y Pablo Naert, uno de los talentos más destacados del panorama nacional.

La programación incluirá además una amplia zona expositiva con preparaciones exclusivas, simuladores profesionales con campeonato abierto de SimRacing, experiencias de conducción o copiloto como Ferrari Experience, zona comercial con firmas colaboradoras, oferta gastronómica y la presencia de creadores de contenido especializados en el mundo del motor.

Las entradas oficiales pueden adquirirse a través de la taquilla web de 2 Fast 2 Events, con acceso gratuito para los menores de 12 años. Las modalidades disponibles incluyen pase de un día, abono para todo el fin de semana, paquetes con merchandising oficial, entradas VIP con experiencias exclusivas y distintas opciones de copilotaje y conducción, entre ellas la Ferrari Experience.