La Copa Leyendas aspira a contar con un tenista extranjero de nivel

El Club Tenis Albacete ha comenzado con los preparativos de la IV Copa Leyendas, que en principio tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre, aunque la fecha podría modificarse en función de la agenda de los jugadores participantes. Con el arranque de los torneos en tierra batida, El director de la competición, Julián García, en los próximos días, iniciará una ronda de negociaciones con posibles jugadores participantes, las cuales continuarán en el Mutua Master de Madrid, Roland Garros y Wimbledon.

El listón está muy alto después del éxito de la tercera edición, con un formato muy original, que atrajo a cuatro grandes tenistas españoles, Arancha Sánchez Vicario, David Ferrer, Tommy Robredo y Anabel Medina. De este modo, Club Tenis Albacete se plantea repetir la experiencia o buscar una alternativa parecida, como puede ser un doble masculino o femenino y un partido individual de la misma categoría.

Boris Becker o Bjorn Borg

Una opción que baraja la organización es la presencia de algún tenista mediático extranjero de los años 80 o 90 e incluso de los recientemente retirados, siempre que se ajuste al presupuesto del evento. Un objetivo para el Club Tenis Albacete sería que leyendas como Boris Becker o Bjorn Borg pudieran disputar un año este trofeo. En cuanto a tenistas españoles caben dos opciones, contar con legendarios de los 80 y 90, casos de Emilio Sánchez Vicario, Jordi Arrese, Alberto Berasategui, Sergi Bruguera o tenistas algo más jóvenes que abandonaron la competición a partir del año del 2000, como Alex Corretja, Albert Costa, Carlos Moyá o Juan Carlos Ferrero, entre otros. De los jugadores españoles recientemente retirados, durante las tres ediciones celebradas, ya han jugado casi todos los grandes, salvo Rafa Nadal, cuya contratación se escapa a las posibilidades económicas del torneo y de momento tampoco ha participado en otros eventos desde su retirada. Aun así, su presencia es otro objetivo del club a medio o largo plazo. Cabe recordar que el tenista de Manacor participó en dos ediciones del Trofeo Internacional Ciudad de Albacete, ahora rebautizado como Copa Leyendas.

El club albaceteño tampoco descarta presencia femenina, y lo intentará con las jugadoras españolas más mediáticas, tales como Conchita Martínez, Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Vivi Ruano o Anabel Medina y por supuesto repetir la experiencia de Arancha Sánchez Vicario que podría volver a jugar en la ciudad ya sea en individual o en dobles.