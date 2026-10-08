Lucía Martín, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

LEER MÁS Estas son las candidatas al VIII Premio Mujer Cantabria

La ejecutiva madrileña Lucía Martín, con raíces en el municipio cántabro de Lloreda de Cayón, ha alcanzado un hito en su trayectoria profesional al formar parte del equipo directivo que ha culminado la salida a bolsa en el Nasdaq de la compañía emiratí en la que ejerce como Vicepresidenta de Marketing e Innovación. Tras graduarse en Empresariales Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas, Martín ha construido una destacada carrera internacional que la ha llevado a liderar estrategias de marketing para gigantes multinacionales como Coca-Cola, Heineken y Diageo.

Cantabria continúa siendo el pilar fundamental en su vida y fiel a sus orígenes familiares, aprovecha cada periodo vacacional y festivo para regresar a la región junto a su marido y sus tres hijos, manteniendo intacto un estrecho lazo con su casa familiar y reforzando sus raíces cada vez que su agenda profesional se lo permite.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.