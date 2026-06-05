El pasado mayo fue el segundo más cálido en Cantabria desde 1961, con con 14,9 grados centígrados de temperatura media registrada en la región, lo que supone 2 grados por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020 que es de 12,9 ºC, según el avance climatológico del mes de la Delegación Territorial en Cantabria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 20,1 ºC, valor 2,1 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (18 grados). La temperatura mínima media registrada ha sido de 9,7 ºC, valor 1,9 ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes (7,8 ºC).

Respecto de la precipitación, mayo resultó húmedo en promedio. Se recogieron 114,4 litros por metro cuadrado (mm) de lluvia, un 25% superior a lo esperado en un mes de mayo, cuya media es de 91,5 mm.

El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a mayo de 2026) tiene hasta el momento carácter seco, con 877,7 mm, un 12% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (997,4 mm).

En mayo se registraron 5.134 descargas procedentes de rayos y el día con más registros fue el 6, con 1.131 descargas.

El mes tuvo dos mitades muy diferenciadas. Durante la primera se mantuvo un ambiente ligeramente frío con temperaturas levemente por debajo de lo esperado para la época, exceptuando los días 4-6 y 14-17 donde descendieron aún más. De hecho, el día 15 la cota de nieve llegó a bajar hasta los 1.100 metros.

Sin embargo, lo más destacable de estas primeras semanas fueron las precipitaciones, que se registraron casi de manera diaria. Algunos días, como el 2, 3, 14 y 15, fueron especialmente intensas, con algunas descargas eléctricas asociadas.

Por otro lado, a partir del día 20 se produjo en cambio muy brusco en el tiempo sensible. A lo largo de la segunda mitad del mes prácticamente no hubo precipitaciones debido a que una masa anticiclónica que, junto con vientos casi constantes de componente sur, provocó un ascenso de las temperaturas en Cantabria muy superior a lo habitual para la época con anomalías de temperatura máxima media diaria por encima de los 12 ºC.

Se registraron récords de temperatura máxima en la mayoría de estaciones meteorológicas, superando los 35 ºC en varias de ellas tanto del litoral como del interior. Además, las noches fueron también más cálidas de lo normal puesto que se registraron récords de temperaturas mínimas más altas para un mes de mayo.

Valores extremos

La temperatura máxima más alta fueron los 37,2 grados registrados el día 26 en Ramales de la Victoria, y la mínima más baja, los -6,5 grados de Cabaña Verónica, en Picos de Europa, el día 15.

La máxima precipitación acumulada en 24 horas alcanzó los 49,2 litros por metro cuadrado y tuvo lugar el día 15 en Bárcena Mayor.

Por su parte, la racha máxima de viento llegó a 112 kilómetros por hora el día 2 en el Mirador del Cable, también en Picos de Europa.