Vuelve a Santander la feria BioCantabria con más de 50 actividades y 75 expositores

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander albergará la octava edición de BioCantabria -la Feria de Productos Ecológicos, Vida Sana y Consumo Responsable- durante los días 17, 18 y 19 de abril, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos.

La feria, que abre sus puertas hoy a las 11.00 horas, contará con más de 50 actividades y alrededor de 25 productores cántabros, muchos de ellos vinculados a la marca 'Sabe a Norte' del Gobierno regional. Reunirá a 75 expositores procedentes de casi todas las comunidades autónomas, que ocuparán una superficie de más de 3.000 metros cuadrados.

Entre ellos, participarán empresas y organizaciones vinculadas a la alimentación ecológica, la cosmética natural, el textil, el calzado y el bienestar.

El eje principal será la alimentación ecológica, con cerca de 40 puestos de productos como frutas y verduras, lácteos, aceites, pan, conservas, miel, bebidas o infusiones, entre otros.

Todos los productos presentes contarán con certificación ecológica y garantizarán procesos respetuosos con el medio ambiente.

Conferencias y actividades

Por otro lado, el programa de actividades de BioCantabria ofrece más de 50 iniciativas gratuitas, como conferencias, talleres, catas y demostraciones culinarias, dirigidas a todos los públicos, con propuestas específicas para adultos, profesionales, familias y escolares.

Durante las tres jornadas, expertos en salud, medio ambiente, alimentación y bienestar abordarán cuestiones de actualidad como la soberanía alimentaria, la transición energética, el descanso, la biodiversidad o el impacto del turismo en el entorno natural.

La sala de conferencias albergará ponencias que combinan divulgación científica y experiencias prácticas. Entre los temas de este viernes figuran el acceso a agua segura y sostenible, el análisis científico del cannabis, la soberanía alimentaria, el bienestar animal o propuestas de conexión con la naturaleza, como los baños de bosque.

Mañana sábado se hablará de hábitos saludables y soluciones innovadoras, con charlas sobre energía verde, calidad del sueño, biomímesis o el papel del glutatión en la salud. Además, ofrecerá experiencias sensoriales y degustaciones vinculadas a productos ecológicos.

Y el domingo versará sobre la alimentación consciente y el entorno, con actividades sobre masa madre, cocina plant-based, fitoterapia, menopausia y sostenibilidad local, además de una reflexión sobre el impacto del turismo masivo en Cantabria.

Mientras tanto, el Domo Infantil-Familiar ofrecerá talleres educativos y lúdicos para menores, que participarán en actividades de creación de papel reciclado, juegos sobre alimentación saludable, talleres de energías renovables o degustaciones de productos naturales. También se abordarán temas sociales y de salud como la gordofobia, la alimentación infantil o el consumo responsable, al fomentar la participación de familias.

La programación se completa con la sala de prensa y el salón Bahía, donde se tratarán temas relacionados con el bienestar físico y emocional, con charlas sobre dolor corporal y propiocepción, gestión emocional, yoga terapéutico, biodanza, método Feldenkrais o meditación.