Volotea operará Santander-Madrid los viernes y los domingos a partir del 6 de noviembre

La compañía aérea Volotea comenzará a operar los vuelos Santander-Madrid los viernes y domingos por la tarde a partir del 6 de noviembre.

Así lo han avanzado el Director General de Estrategia, Gabriel Schmilovich, que ha informado de que los vuelos partirán de Madrid, a las 17.30 horas, y llegarán a Santander a las 18.30, y despegarán de la capital cántabra a las 19.00, con llega a Barajas a las 20.10 horas.

El avión será un AirBus 320, para 180 personas, y los vuelos saldrán a la venta este jueves con un precio mínimo de 19 euros.