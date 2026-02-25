El humo y las partículas de los incendios llega hasta la Bahía de Santander

LEER MÁS Cantabria se despierta oliendo a quemado con 60 incendios provocados en las últimas horas

La calidad del aire es desfavorable en algunas estaciones de la red de control y vigilancia de la calidad del aire del CIMA, el Centro de Investigación del Medio Ambiente, dependiente del Gobierno de Cantabria.

Concretamente, en varias estaciones ubicadas en la bahía de Santander se superan los 50 microgramos por metro cúbico de las partículas PM 10, que son aquellas con un tamaño inferior a 10 micrómetros.

Así lo explica desde la AEMET, Sergio Fernández, que sostiene que “esta tarde irá aumentando el sur en el litoral, entrando una masa de aire más limpia procedente del mar Cantábrico, por lo que se espera que mejore la calidad del aire en el litoral de Cantabria”.

El delegado de la AEMET en Cantabria, explica que, “sin embargo, en el interior de Cantabria, sobre todo en zonas cercanas a los incendios, la calidad del aire puede seguir siendo desfavorable.

Temperaturas altas

El viento sur ha provocado que varios puntos de Cantabria hayan iniciado este miércoles por encima de los 20 grados centígrados, con Ramales de la Victoria, la zona del aeropuerto Seve Ballesteros y Santander entre los que han registrado las temperaturas más altas del país en lo que va de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, Ramales se sitúa en el tercer puesto del ránking nacional tras haber registrado esta madrugada 23,8ºC, mientras que la zona del aeropuerto y Santander se sitúan en el octavo y décimo lugar, respectivamente, tras haber alcanzado los 21,3ºC y los 21ºC ya pasadas las 9.00 horas.

Aunque ya fuera de las máximas del país, también se han superado los 20 grados en Castro Urdiales (20,8ºC); San Felices de Buelna (20,6ºC); Villacarriedo (20,5ºC); Torrelavega (20,4ºC) o San Vicente de la Barquera (20,3ºC).

En el otro lado, Valderredible se ha despertado este miércoles a bajo cero. En su capital, Polientes, se ha llegado a los -1,1ºC a las 8.10 horas, mientras que en la localidad de Cubillo del Ebro había a esa misma hora -0,7ºC.

Y en cuanto al viento, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado las rachas más fuertes del país en lo que va de día al alcanzar los 86 kilómetros por hora esta madrugada.

También San Roque de Riomiera figura en el ránking nacional de rachas de viento, en octavo lugar, tras haberse alcanzado los 65 km/h.

Ya en clave regional, en Ramales de la Victoria han llegado a los 60 km/h esta madrugada; en Santander a los 58 km/h y en Torrelavega han superado esta mañana los 50 km/h.