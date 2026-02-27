El viento aleja de Cantabria el escape de benceno de Petronor

El Gobierno de Cantabria vigila desde anoche la evolución el escape de benceno que se produjo ayer en Petronor, en la localidad vizcaína de Muskiz, que limita con Castro Urdiales, y a cuyos vecinos el Gobierno vasco ha llamado a permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados como medida preventiva para reducir la exposición.

Fuentes del Ejecutivo cántabro han informado a Europa Press que, de momento, el escape no afecta a la comunidad y además el viento "lo aleja de Cantabria".

No obstante, se mantiene el seguimiento de la evolución del escape, en coordinación con los servicios de emergencias del País Vasco, aunque no se espera, en principio, que haya que adoptar ningún tipo de medida en Cantabria.

El jueves por la tarde, el Gobierno vasco hizo un llamamiento a los vecinos de Muskiz a permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados, después de que la autoridad sanitaria hubiera informado de la detección puntual de concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 ug/m3 en zonas habitadas del municipio vizcaíno, valores "significativamente elevados" y que requieren que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo para reducir la exposición.