La Universidad de Cantabria sale del ranking Shangái

La Universidad de Cantabria (UC) es una de las ocho españolas que ha salido del Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái, en el que aparecen 30 centros universitarios nacionales, seis menos que en 2025.

En total, han salido ocho universidades españolas de esta clasificación (Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Cádiz, Carlos III de Madrid, Lleida, Jaén, Islas Baleares y Cantabria) y han entrado dos (la Rey Juan Carlos de Madrid y la de Valladolid).

En 2025 estaba entre 701-800

La Universidad de Cantabria del listado la Universidad Jiao Tong de Shanghái tras mantenerse durante ochos consecutivos entre las mil mejores universidades del mundo.

El año pasado, en 2025, consiguió consolidar su presencia internacional mejorando su posición respecto a la edición anterior del Ranking Académico de las Universidades del Mundo, estableciéndose en el tramo entre 701-800 de las instituciones universitarias más destacadas.

En 2025, la UC consiguió ser una de las cinco universidades españolas que mejoraron su posición, junto con las de Oviedo, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña y Jaén.