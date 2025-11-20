Un simulacro en Dynasol hará sonar las sirenas en Gajano

Este jueves, 20 de noviembre, sonarán las sirenas de aviso a la población en caso de emergencia en el entorno de Gajano (Marina de Cudeyo) y se enviará una notificación de ES-Alert a los teléfonos móviles ubicados en un radio de 500 metros del complejo industrial.

Ambos sistemas de aviso a la población forman parte de un simulacro de riesgo químico realizado por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, en el marco de las actividades preventivas que realiza de forma permanente con las industrias afectadas por la normativa SEVESO.

Horario

El ejercicio se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas con participación de más de más de 40 personas de los distintos organismos, administraciones y entidades que integran el Sistema de Protección Civil: bomberos del Gobierno, personal de sala de 112 Cantabria, Bomberos de Camargo y Santander, Cruz Roja, Delegación de Gobierno, Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil, Policía Local de Marina de Cudeyo, Policía Nacional, 061, Puerto de Santander, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y Dirección General de Seguridad y Dynasol, como organizadores del ejercicio.

Para qué sirve el simulacro

Con este ejercicio, el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Seguridad de Protección Ciudadana, Dynasol como empresa objeto de la práctica y entidades dedicadas al trabajo en emergencias de los tres niveles institucionales, ejercitarán tanto la activación del Plan de Emergencia Exterior de la planta, dedicada a la fabricación de polímeros de solución y emulsión, y productos químicos, como la respuesta de los servicios de emergencias ante un incidente de calado en este entorno.

Para ello, se constituirá el Centro de Coordinación Operativo (CECOP) en la sede del 112 y un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en zona, y se simulará el dispositivo de intervención, mediante la constitución de una mesa operativa que representará la zona caliente de la emergencia. De este modo, se ensayará el operativo de respuesta ante alguno o varios de los escenarios de emergencia previstos en el Plan de Emergencia Exterior de la industria.