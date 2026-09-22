Santander resuelve la incidencia informática que ha afectado a los equipos de la Casa Consistorial y La Paz

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santander ya han resuelto a primera hora de esta mañana la incidencia informática que afectó ayer a los equipos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, mientras que el resto de dependencias municipales mantuvieron su funcionamiento habitual.

La incidencia se produjo en uno de los equipos de la infraestructura de red municipal, denominado switch S4, cuya sustitución ya estaba prevista dentro del proceso de renovación tecnológica del Ayuntamiento.

La avería afectó exclusivamente a los equipos informáticos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, sin repercusión en los ordenadores y sistemas del resto de edificios municipales.

Además, los empleados municipales que tenían habilitado el teletrabajo pudieron continuar desarrollando sus funciones con normalidad, lo que permitió mantener la actividad en los puestos afectados en los que esta modalidad de trabajo era posible.

El Ayuntamiento recuerda que la incidencia en los equipos de estas dependencias municipales no afectó al funcionamiento de la Sede Electrónica, que permaneció operativa durante toda la jornada de ayer.

De este modo, ciudadanos, empresas y profesionales pudieron presentar documentación y realizar sus trámites por vía telemática a través de la Sede Electrónica municipal con normalidad.

Asimismo, los ciudadanos pudieron registrar la documentación dirigida al Ayuntamiento a través de otras administraciones públicas, como la Delegación del Gobierno o el Gobierno de Cantabria, entre otras, de acuerdo con los mecanismos de interoperabilidad previstos en la legislación administrativa.

No obstante, y con el objetivo de ofrecer las máximas garantías y evitar cualquier posible perjuicio, el Ayuntamiento ha informado de que seguirá vigente durante dos días hábiles la ampliación de los plazos que vencían ayer para evitar cualquier posible perjuicio a quienes hubieran optado por realizar sus trámites de forma presencial.

Se trata de una medida de carácter preventivo dirigida especialmente a aquellas personas que hubieran previsto presentar presencialmente durante esta jornada alguna solicitud, alegación, recurso u otra documentación sujeta a plazo en las dependencias municipales afectadas y no hubieran podido hacerlo como consecuencia de la incidencia.

Finalmente, el Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas