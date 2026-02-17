Sin daños personales aunque sí materiales

Restablecida la circulación de trenes entre Reinosa y Bárcena

Tras retirase de las vías el tren de media distancia procedente de Valladolid y con destino a Santander que arrolló una piedra de grande dimensiones en Cobejo

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Tren de Renfe en la estación de Reinosa.
Tren de Renfe en la estación de Reinosa. | Archivo / Europa Press

Adif ha anunciado que a las 17.45 horas se ha restablecido la circulación ferroviaria entre Reinosa y Bárcena tras retirase de las vías el tren de media distancia procedente de Valladolid y con destino a Santander que esta mañana arrolló una piedra de grande dimensiones en Cobejo, en el municipio de Molledo.

Al parecer, la piedra se ha desprendido por la lluvia y ha caído sobre los raíles.

El suceso se produjo minutos antes de la una de la tarde y se ha saldado sin daños personales aunque sí materiales, toda vez que el convoy afectado quedó inutilizado y la vía interceptada.

En consecuencia, se tuvo que suspender la circulación ferroviaria en la Línea C1, entre las estaciones de Reinosa y Bárcena de Pie de Concha, y Renfe estableció un servicio especial de transporte por carretera para viajeros de Cercanías entre estos dos municipios, y entre Palencia y Santander para los de Media y Larga Distancia.

Por otra parte, debido a una incidencia técnica el tren con salida a las 16.25 horas de Santander con destino Torrelavega no prestó servicio, como tampoco lo hizo el que tiene salida a las 17.00 horas desde esta última ciudad en dirección a la capital cántabra, ambos en la Línea C2.

