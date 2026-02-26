Rescatado un esquiador que sufrió una caída en Picos de Europa

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Cantabria han llevado a cabo un rescate entre la Collada Blanca y Cabaña Verónica en la zona de los Picos de Europa, auxiliando a un varón de 42 años que realizaba esquí de travesía. Durante el rescate se ha contado con la colaboración de un médico y dos rescatadores del 112 emergencias de Cantabria.

En la tarde de ayer el 112 recibió la llamada de un esquiador que manifestaba haber sufrido una caída presentando un fuerte dolor en la zona de las costillas, que le impedía continuar por sus propios medios. Tras recibir la alerta, personal del GREIM de la Guardia Civil de Potes estableció contacto con el accidentado, logrando determinar su posición exacta.

Los especialistas en montaña de la Guardia Civil iniciaron el ascenso hasta la zona donde se encontraba el accidentado, localizaron al esquiador y, tras una primera evaluación, procedieron a auxiliarle y a trasladarle asegurándole mediante cuerdas para garantizar su seguridad hasta llegar al refugio de Cabaña Verónica, donde posteriormente se trasladó personal del 112 para prestar atención médica al accidentado. Al haber caído la noche, los efectivos actuantes decidieron pernoctar en el refugio para garantizar la seguridad en el descenso de la persona accidentada.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por fuertes vientos, en la mañana de hoy, no fue posible la evacuación aérea, por lo que el equipo del GREIM de Potes ha emprendido el descenso a pie con el esquiador, desde el refugio hasta la parte superior del teleférico de Fuente Dé, completando el rescate con éxito y seguridad.

La Guardia Civil recuerda la importancia de consultar la meteorología, llevar el equipo adecuado antes de realizar actividades de montaña, y no realizarlas en solitario.