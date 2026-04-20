Renfe realizará desde hoy transbordos de trenes a Santander por obras del AVE en Palencia

Renfe ampliará desde hoy hasta el 9 de junio el plan alternativo de transporte (PAT), que obliga a hacer transbordos de viajeros por carretera a los trenes que comunican con Santander, debido a las obras de Adif en Palencia, de forma que además de los fines de semana también afectará a días laborables (de lunes a viernes).

La construcción de la línea de Alta Velocidad a Cantabria afecta a los servicios que pasan por la capital palentina desde el pasado 21 de marzo.

Desde este lunes y durante varias jornadas, se interrumpirá la circulación ferroviaria entre Palencia y Monzón de Campos en horario de mañana y habrá transporte alternativo por carretera.

En concreto, en el mes de abril la circulación se modificará los días 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 30; en mayo afectará los días 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 y 18; y en junio el corte se realizará el día 9.

Frecuencias afectadas

Ante esto, Renfe garantiza la movilidad de los pasajeros del Regional Santander-Valladolid (9.20 horas) mediante transbordo por carretera entre Frómista y Valladolid. Y en sentido inverso, los usuarios del Regional Valladolid-Santander (9.52 horas) realizarán por carretera el trayecto entre Valladolid y Frómista.

Además, la compañía ha reorganizado los Alvia Madrid-Santander para priorizar que los viajeros puedan desplazarse sin transbordos.

Así, desde hoy, 20 de abril, y hasta el 10 de junio el Alvia Madrid-Santander de las 7.45 horas adelantará su salida a las 6.48 horas desde Madrid Chamartín Clara Campoamor.

Asimismo, desde hoy y hasta el 1 de mayo, también de lunes a viernes, el Alvia Madrid-Santander de las 13.40 horas retrasará su salida de la estación madrileña a las 14.05 horas y el Alvia Santander-Madrid de las 19.00 horas demorará su salida unos minutos.

Estos ajustes se suman a los implementados desde el 21 de marzo, que afectan a todos los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y Media Distancia a su paso por Palencia durante varios fines de semana.