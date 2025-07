Piden medidas urgentes ante el "descontrol" de El Puntal de Somo

Varios partidos políticos han solicitado "medidas urgentes" ante el "descontrol" que vive el espacio natural de la Playa de El Puntal, en Somo (Ribamontán al Mar), que se ha convertido "en la Magaluf del norte", con "más de 4.000 personas de botellón".

Y es que la playa de El Puntal ha vuelto a ser el escenario de un macrobotellón durante el pasado fin de semana, donde se concentraron centenares de personas que también tuvieron dificultades para regresar a Santander en la embarcación de Los Reginas.

Así, durante el sábado dos embarcaciones de la Guardia Civil se acercaron hasta el lugar para controlar la seguridad en el mar, ha informado la Benemérita a Europa Press.

Ante esta situación, el PSOE de Cantabria ha reclamado "medidas urgentes" para proteger el litoral de Cantabria "ante avalanchas de gente" como las que ha sufrido El Puntal de Somo este fin de semana, con "más de 4.000 personas de botellón".

Para los socialistas, lo sucedido este fin de semana en El Puntal "nos obliga como sociedad a replantearnos el modelo turístico". "No podemos tolerar que nuestro litoral se convierta en un botellodrómo y ante el incremento de turistas en Cantabria debemos actuar", ha defendido.

Los socialistas creen que "tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde para que Cantabria no se convierta en la Ibiza del norte, donde los cántabros no podemos comprar vivienda porque se está especulando con el suelo y ya solo pueden comprarlas inversores para segundas residencias ni tampoco un modelo de turismo que no garantice la protección de nuestro mejor patrimonio que es la naturaleza".

Por eso, ven "necesario" adoptar medidas para proteger las playas y montes, y también establecer medidas como la tasa turística autonómica para obtener nuevos ingresos que permitan fortalecer los servicios públicos y otras complementarias para garantizar la protección de la región.

Desde el PSOE han mostrado su "preocupación" por "el impacto" que tienen estas actividades sobre el litoral. Así, instan a que se tramiten las mociones presentadas por el Grupo Socialistas y aprobadas en el Ayuntamiento por unanimidad, para regular los accesos a El Puntal, restaurar el sistema dunar e incrementar la vigilancia.

Por último, el PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar que "trabaje de forma coordinada con el Gobierno de Cantabria para proteger de manera conjunta las playas de Somo y El Puntal".

Mientras que Izquierda Unida (IU) de Cantabria ha reclamado este lunes la creación urgente de una Mesa de Instituciones que agrupe a todas las administraciones con competencias en el entorno de El Puntal, para poner fin al "descontrol" que vive este espacio natural y turístico en los periodos estivales.

La formación denuncia que Cantabria "no puede volver a ser noticia nacional por imágenes de masificación, incivismo o riesgo", como ya ha ocurrido este verano, y exige una respuesta "coordinada que vaya más allá del cruce de reproches entre instituciones".

IU considera "imprescindible" la implicación de todas las administraciones. Así, considera que el Estado, a través de sus delegaciones, debe garantizar la seguridad y los accesos a la costa, reforzando la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad en aquellos municipios que no disponen de efectivos propios suficientes.

Por su parte, los ayuntamientos "deben asumir su papel como administraciones cercanas, siendo más exigentes con la concesión de licencias y con el control del cumplimiento de las normativas por parte de los negocios de hostelería y actividades recreativas".

Asimismo, insta al Gobierno de Cantabria a "dejar de mirar hacia otro lado y asumir sus competencias de forma integral".

En la misma línea, Cantabristas ha denunciado que han convertido El Puntal "en la Magaluf del norte". "Centenares de turistas vienen a nuestros entornos naturales a utilizarlos como su club privado y convertirlos en auténticos vertederos de basura, bolsas y plásticos", ha censurado.

Así, ha vuelto ha advertir que "el modelo turístico que han impulsado desde hace décadas los principales partidos políticos de Cantabria -PP, PRC y PSOE- solo está sirviendo para llevarnos a la masificación turística que ha esquilmado por completo ya zonas como las Islas Baleares o el levante peninsular".

"Es absolutamente lamentable que desde el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos nadie esté poniendo medidas para parar esta situación y proteger los espacios naturales y los intereses de la gente de Cantabria", ha criticado.

Por esta razón, han instado a las instituciones "a cumplir la ley y a establecer urgentemente límites y regulaciones para poner freno a situaciones como lo que se ha vivido en el Puntal de Somo, antes de que sea demasiado tarde".