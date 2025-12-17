Cantabria confirma tres nuevos casos de gripe aviar en aves silvestres sin afección a aves domésticas

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha confirmado la detección de nuevos episodios de gripe aviar en Cantabria en aves silvestres localizadas en los municipios de Solares, San Vicente de la Barquera y Gama, dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de la fauna salvaje.

En Solares, el positivo corresponde a un cormorán; en San Vicente de la Barquera, a una gaviota; y en Gama, a un ánade real, elevándose a 7 los casos detectados hasta el momento.

La consejera, María Jesús Susinos, ha explicado que todos los casos confirmados hasta la fecha en Cantabria se han producido en aves silvestres y que no se ha registrado ningún caso de gripe aviar en aves domésticas e insiste en “no bajar la guardia” ante las enfermedades emergentes como es el caso de la gripe aviar y de la dermatosis nodular.

El primer caso se detectó el pasado 29 de septiembre en Castro Urdiales, en una gaviota. Posteriormente, el 17 de octubre, se confirmaron nuevos positivos en Laredo y Santoña, también en aves silvestres. A estos episodios se suma el caso más reciente detectado en el municipio de Villaescusa, correspondiente a un charrán común recogido en la zona, el 13 de noviembre.

Desde la detección del primer caso, la Consejería activó medidas preventivas, entre ellas la prohibición de concentraciones y exposiciones con presencia de aves, con el objetivo de minimizar el riesgo de propagación del virus.

Susinos ha recordado la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que establece el confinamiento de las aves de corral criadas al aire libre en todos los municipios de España, una medida que afecta a los 102 municipios de Cantabria.

Este confinamiento, vinculado al movimiento de las aves migratorias, se mantendrá previsiblemente hasta el próximo mes de marzo como medida preventiva y de control frente a la gripe aviar.

Además, la consejera ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las personas que tienen aves de corral en sus domicilios para que cumplan el confinamiento establecido y extremen las medidas de bioseguridad, evitando el contacto con aves silvestres y protegiendo adecuadamente comederos y bebederos.

Finalmente ha recordado que, aunque se trata de una enfermedad difícilmente transmisible al humano es zoonósica, por lo que en caso de que un ciudadano se encuentre con un ave muerta o moribunda, se solicita que llame al 112 o a la guardería de Montes del Gobierno de Cantabria, y que no establezca contacto físico con el animal.