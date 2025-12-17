Buscan al dueño de varios décimos de Lotería de Navidad extraviados en la Estación de Autobuses de Santander

La Policía Local de Santander solicita colaboración ciudadana para localizar al propietario de varios décimos de lotería para el sorteo de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre y que fueron extraviados en la zona de la Plaza de las Estaciones de Santander.

En el caso de poder aportar algún dato, los ciudadanos que lo deseen pueden ponerse en contacto con el departamento de Atestados de la Policía Local de Santander en los teléfonos 092, 942 200 789 y el 942 200 744. También se pueden personar en las oficinas de la Policía Local que están ubicadas en la calle Rafael Elola Torcida, en Peñacastillo.