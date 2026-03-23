El Racing lamenta la muerte del abonado fallecido en la previa del partido contra al Albacete

El Real Racing Club ha compartido este domingo un mensaje en sus redes sociales, en el que ha lamentado el fallecimiento del abonado verdiblanco Mariano Gutiérrez Lois, al que ha definido como "uno de los nuestros", que ha muerto este sábado cuando se dirigía a los Campos de Sport de El Sardinero para presenciar el Racing-Albacete, unos hechos por los que ha resultado detenido un hombre que vestía una camiseta del club manchego, y que la Policía Nacional continúa investigando.

Asimismo, el club verdiblanco ha trasladado "nuestro más sentido pésame" tanto a su familia como a "todos los compañeros de grada, con los que tantas aventuras racinguistas compartió".

El mensaje, publicado a las 18.21 horas, ha concluido con la frase "Descansa en paz, Mariano", junto a un los emoticonos de un corazón verde y unas estrellas.

El funeral de Mariano Gutiérrez Lois, vecino de Santander de 52 años, se celebrará este lunes, 23 de marzo, a las 11.00 horas, en la iglesia parroquial de Nueva Montaña.

Juventudes Verdiblancas

Por su parte, Juventudes Verdiblancas 1986 en sus perfiles de redes sociales ha compartido una publicación en la que mostrado su "más profundo pesar por la muerte de nuestro amigo Mariano Gutiérrez Lois".

Además, los Ultras del Racing han trasladado su "más sincero pésame" a la familia, amigos y seres queridos, a los que les ha hecho llegar su apoyo y cariño en estos momentos "tan difíciles".

Esta peña verdiblanca ha despedido así a "un compañero y amigo que siempre formará parte de nuestra historia y de nuestro grupo".

Para terminar, el mensaje ha señalado que el recuerdo del fallecido "seguirá vivo entre nosotros. Descanse en paz. Nunca te olvidaremos".

El detenido pasará a disposición judicial este lunes

El hombre fallecido este sábado por la tarde en Santander tras una discusión era aficionado del Racing de Santander y el detenido por estos hechos llevaba una camiseta del Albacete, si bien ambos son vecinos de la capital cántabra, según han confirmado este domingo a Europa Press fuentes policiales.

Los dos equipos, Racing y Albacete, disputaban este sábado un partido en los Campos de Sport de El Sardinero a las 16.15 horas, poco antes de que se produjeran los hechos.

El 091 de la Policía Nacional recibió una alerta, sobre las 16.00 horas, que informaba de una agresión en la calle Simón Cabarga de Santander, a donde desplazó dotaciones, que localizaron en la plaza del mismo nombre a dos hombres que estaban asistiendo a otro, de mediana edad, que estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza.

Poco después, los servicios sanitarios prestaron una primera asistencia en el lugar al herido, que posteriormente fue trasladado a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció posteriormente.

La Policía Nacional localizó y detuvo en el lugar al presunto autor de los hechos, que trasladó a sus dependencias, e inició una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el suceso se produjo tras una discusión entre ambos, vecinos de Santander. La víctima era un aficionado del Racing y el detenido vestía una camiseta del Albacete, de lo que se ha dado cuenta a la Oficina Nacional de Deportes.

La previsión es que el detenido pase a disposición judicial este lunes, 23 de marzo, pues la Policía Nacional sigue practicando diligencias.

Cuando haya completado el atestado, lo pasará a disposición de la jueza, junto con el detenido, que se encuentra de guardia este fin de semana y que corresponde a la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Santander.